С "Тотальным диктантом" справились на пятёрку 57 хабаровчан

В дальневосточной столице завершилась проверка работ участников «Тотального диктанта — 2017». На «отлично» с текстом справились 57 человек — это 10,9 % от общего количества пришедших на акцию. По информации штаба в Хабаровске, это абсолютный рекорд для города. Результаты появятся на сайте акции сегодня, 13 апреля. Всех, кто получил пятёрку, кураторы поощрят небольшими призами. Информация о награждении появится в конце этой недели.

«Огромное спасибо, что все пришли! Для меня «Тотальный диктант» как для куратора прошёл впервые, поэтому до самого конца мероприятия не покидало волнение: понравилось или нет? А вдруг нет? Но буквально минуту спустя ко мне подошла женщина и похвалила за организацию, потом я прочитала пару положительных отзывов в сети и поняла, что всё это не зря. Благодаря вам мы смогли скрасить тот дождливый день, он заиграл всеми цветами радуги, просто потому что вы пришли на диктант. Но больше я говорю спасибо как человек. Вы подарили незабываемые и прекрасные воспоминания», — поделилась с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» куратор «Тотального диктанта» в краевом центре Лилия Тивикова.

По её словам, самыми ошибкоопасными местами горожан стали такие слова, как «Кронштадт», «в отличие», «ленинградка», которую часто писали с большой буквы, «фюрер» с одной лишней «р», а также запятые в сложносочинённых предложениях. В тексте, составленном специально для акции, было большое количество вариаций постановки знаков препинания. Члены штаба «Тотального диктанта» в его родном городе Новосибирске каждый раз предусматривают все возможные трактовки, из-за чего шанс получить пятёрку увеличивается.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», ставшее информационным партнёром события, в этом году акция прошла на двух городских площадках: в ТОГУ и в РАНХиГС. Ещё на прошлой неделе члены экспертной комиссии, которые занимались проверкой работ, сообщили, что количество «отличников» в несколько раз превышает прошлогодние данные. Диктовать текст, написанный специально для мероприятия Леонидом Юзефовичем, в дальневосточной столице пригласили местных журналистов и телеведущих: Ивана Засухина, Антона Пиотровича, Егора Козореза и Ефима Кузнецова.