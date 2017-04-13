"СКА-Хабаровск" вернулся на третью строчку в ФНЛ

Футбольная команда «СКА-Хабаровск» заработала одно очко в выездном матче с калининградской «Балтикой» — встреча завершилась безголевой ничьей. Этот балл и проигрыш воронежского «Факела» позволил «армейцам» вернуться на третью строчку турнирной таблицы Первенства ФНЛ.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что фаворитом встречи, несмотря на незавидное положение в турнирной таблице, считалась «Балтика». Команда из Калининграда набрала неплохой ход в последних матчах и пытается не вылететь из лиги. Хабаровчане после ухода Александра Григоряна, наоборот, стали сдавать позиции. Болельщики команды Игоря Черевченко ждали победы, но игра сложилась иначе.

Как сообщает пресс-служба калининградского футбольного клуба, концовка матча выдалась сверхдраматичной. Сначала хозяева поля за две минуты упустили три возможности отличиться, а на последних секундах хабаровчане отправили мяч в ворота «Балтики», однако арбитры не зачитали гол из-за офсайда.

Следующий матч подопечные Андрея Гордеева проведут в Хабаровске. «Армейцы» 17 апреля сыграют с «Зенитом-2». Команда из Санкт-Петербурга также сыграла вничью в рамках 31-го тура Первенства ФНЛ и сейчас занимает 14 строчку в турнирной таблице.