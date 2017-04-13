Сегодня четверг, 13 апреля 2017 года, 09:27
"СКА-Хабаровск" вернулся на третью строчку в ФНЛ
"СКА-Хабаровск" вернулся на третью строчку в ФНЛ
Сезон вандалов открыт: в Хабаровске вновь продают краснокнижные цветы
Сезон вандалов открыт: в Хабаровске вновь продают краснокнижные цветы
Четверг в Хабаровске пройдёт без существенных осадков
Четверг в Хабаровске пройдёт без существенных осадков
Вин Дизель снова будет лихачить за рулём в Хабаровске
Вин Дизель снова будет лихачить за рулём в Хабаровске
Василий Авченко: в подворотне нас ждал Илья
Василий Авченко: в подворотне нас ждал Илья
Регионы:


Популярное
вчера, 15:31
Мощный циклон накроет Приморье
вчера, 10:31
Пушкарёв займётся парком Минного городка и парковками Владивостока
вчера, 10:57
Появились подробности драки на Уссурийской таможне
вчера, 13:01
Ослеплённый ксеноном приморец сбил двух девушек на "зебре"
вчера, 19:11
Владивостокцев пытаются обмануть со счётчиками водоснабжения
вчера, 18:36
Бывший вице-губернатор поймал во Владивостоке 10-килограммовую рыбину
вчера, 17:44
В Приморье программа доступного жилья не оправдала надежд депутатов
вчера, 17:08
Следственные органы Приморья возбудили дело против сотрудника МВД
вчера, 12:08
Самая мощная пробка во Владивостоке собралась на проспекте 100-летия
вчера, 14:03
Пьяный хабаровчанин устроил стрельбу в приморской гостинице

Обсуждаемое
вчера, 10:31
27

Пушкарёв займётся парком Минного городка и парковками Владивостока
вчера, 13:01
9

Ослеплённый ксеноном приморец сбил двух девушек на "зебре"
вчера, 10:57
8

Появились подробности драки на Уссурийской таможне
вчера, 18:36
7

Бывший вице-губернатор поймал во Владивостоке 10-килограммовую рыбину
вчера, 19:11
3

Владивостокцев пытаются обмануть со счётчиками водоснабжения
вчера, 21:39
2

Травмированный приморский силач отбуксировал 12-тонный самолёт
вчера, 10:35
2

До конца апреля приморцам предложили подумать о благоустройстве
вчера, 12:58
2

Через год в Приморье начнут строить новый русско-японский автозавод
вчера, 15:46
2

"Единая Россия" начинает широкое обсуждение благоустройства городов
вчера, 21:45
1

Вин Дизель снова будет лихачить за рулём в Хабаровске
Народный топ новостей

Гость
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт 07.04.2017
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт

Актуально
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса" 11.04.2017
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"
В Арсеньеве открыли общественную приёмную сенатора Людмилы Талабаевой 11.04.2017
В Арсеньеве открыли общественную приёмную сенатора Людмилы Талабаевой
Галустян и главный врач Медцентра ДВФУ стали резидентами Аэрофлота 11.04.2017
Галустян и главный врач Медцентра ДВФУ стали резидентами Аэрофлота


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1185



Система Orphus

Сезон вандалов открыт: в Хабаровске вновь продают краснокнижные цветы

Сезон вандалов открыт: в Хабаровске вновь продают краснокнижные цветы
За букет адонисов торговцы просят 50 рублей
17 минут назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице продавцы дикоросов разнообразили свой ассортимент. На прилавках уличных торговцев снова появились адонисы.


 

Один букет ярко-жёлтых первоцветов, занесённых в Красную книгу края, оценивают в 50 рублей. Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», адонис «за компанию» с первой дикой зеленью — черемшой, уже несколько лет становится постоянным товаром на стихийных и официальных рынках. Большинство продавцов — пенсионеры, которые хотят немного заработать.


 

«Берите цветочки, свежие, собирала в пять утра. Они ещё до конца не раскрылись, потому что холодно. Сейчас солнце пригреет, и распустятся. Всего 50 рублей, это же недорого! Зато настоящие, лесные», — предлагает дачница Ольга Матвеева.

О том, что адонис относится к редким и исчезающим видам растений, эта старушка не знает. А вот её коллега по цеху — в нескольких метрах — не только осведомлена о том, что нарушает закон, срывая цветы, но и не видит в этом ничего предосудительного.


 

«А что такого? Я же не с корнями их выдираю, не грузовиками из леса везу. Аккуратно стебельки срезала, корни остались, там в будущем году опять цветы вырастут. А что ещё делать? Жить-то надо, за день букетиков пять продам — и на дорогу домой деньги есть, и хлеба куплю, и молока ребёнку», — объяснила корреспонденту агентства жительница села Бычиха, пожелавшая остаться неизвестной.


 

Адонис амурский, который в просторечии называют первоцветом, раньше всех распускается на Дальнем Востоке с наступлением весны. Из-за сезонных пожаров и активного сбора жителями региона адонис включили в Красную книгу Хабаровского края и ЕАО, а также в сводку редких и исчезающих растений Амурской области. В Хинганском государственном заповеднике растение находится под официальной охраной. 


 

Год назад первые адонисы распустились в Вяземском районе. Неожиданную весеннюю находку обнаружили лесники во время обхода территории. В этом году ярко-жёлтые дальневосточные подснежники расцвели лишь пару дней назад в окрестностях Хабаровска.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru