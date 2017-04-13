Четверг в Хабаровске пройдёт без существенных осадков

В городе по-прежнему ветрено и холодно

В дальневосточной столице сегодня, 13 апреля, преимущественно солнечная погода. В течение всего дня синоптики не прогнозируют существенных осадков.









В утренние часы столбик термометра покажет отметку в -6...-4 градуса по Цельсию. После обеда в Хабаровске потеплеет до +6...+8 градусов.









В краевом центре по-прежнему дует ветер с западной стороны. Воздушные массы движутся со скоростью 8-13 метров в секунду.