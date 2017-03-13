Сегодня понедельник, 13 марта 2017 года, 22:29
Целлюлозный комбинат в Амурске хочет построить компания China Paper
Целлюлозный комбинат в Амурске хочет построить компания China Paper
Инвестиции в ДФО: дом на воде в Приморье и целлюлозный завод в Амурске
Инвестиции в ДФО: дом на воде в Приморье и целлюлозный завод в Амурске
Уссурийскому танцору Левону Херунцу дали условный срок
Уссурийскому танцору Левону Херунцу дали условный срок
Хабаровские "живодёрки" просидят под арестом до августа
Хабаровские "живодёрки" просидят под арестом до августа
Не умеем выдерживать строительный цикл — Соколов о ЖК "Алексеевская-1"
Не умеем выдерживать строительный цикл — Соколов о ЖК "Алексеевская-1"
Регионы:


Популярное
сегодня, 10:55
Приморцев развеселила нелепая полицейская погоня
сегодня, 14:26
В центре Владивостока прошла массовая эвакуация машин
сегодня, 06:36
Во Владивостоке начинаются отключения воды
сегодня, 07:05
Сегодня десятки домов Владивостока останутся без электроэнергии
сегодня, 13:11
Во Владивостоке могут наказать водителя, устроившего краш-тест
сегодня, 09:53
Снег нарушил транспортное сообщение в Приморье
сегодня, 08:47
Жители Владивостока сегодня с трудом добираются на работу
сегодня, 08:02
Губернатор Приморья: здесь интересно работать и жить
сегодня, 19:25
Китайцы построят во Владивостоке дом-лайнер
сегодня, 16:07
По факту ДТП со сбитой толпой возле ДВФУ возбуждено уголовное дело

Обсуждаемое
сегодня, 08:02
20

Губернатор Приморья: здесь интересно работать и жить
сегодня, 14:26
12

В центре Владивостока прошла массовая эвакуация машин
сегодня, 12:45
7

Приморцы снова выйдут на "Крымский митинг"
сегодня, 16:07
6

По факту ДТП со сбитой толпой возле ДВФУ возбуждено уголовное дело
сегодня, 10:27
5

Во Владивостоке рушат старые подпорные стены
сегодня, 13:31
4

На муниципальных выборах в Приморье участвовало 136 % избирателей
сегодня, 19:25
4

Китайцы построят во Владивостоке дом-лайнер
сегодня, 09:20
3

За неправильную парковку во дворе хабаровчанин получил штраф мусором
сегодня, 10:55
3

Приморцев развеселила нелепая полицейская погоня
сегодня, 18:15
3

Уссурийскому танцору Левону Херунцу дали условный срок
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра 10.03.2017
Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке 10.03.2017
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке
Приморцы могут подать заявление в суд через Интернет 10.03.2017
Приморцы могут подать заявление в суд через Интернет


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 143



Система Orphus

Целлюлозный комбинат в Амурске хочет построить компания China Paper

Целлюлозный комбинат в Амурске хочет построить компания China Paper
Уже в мае инвестор готов подписать предварительное соглашение
полчаса назад
Экономика | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Китайская компания China Paper, входящая в холдинг Chengtong, предложила построить в Амурске комбинат по производству целлюлозы. Свои идеи предприниматели из Поднебесной озвучили сегодня, 13 марта, на встрече с дальневосточным полпредом российского президента Юрием Трутневым, которая прошла в Хабаровске.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», речь о создании нового российско-китайского целлюлозного комбината идёт с 2015 года. Сначала местные бизнесмены предлагали его построить в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края, затем идею перенесли в Амурск. В результате о реализации крупного проекта договорились China Paper и RFPGroup.


 

«Сроки конкретного прихода инвестора мы не обсуждали. Договорились, что в ближайшее время приедет группа специалистов из компании, которые вместе с нашими специалистами тщательно обследуют те условия, которые мы предлагаем. В том числе, есть вопросы по лесоустройству. Я думаю, что, если всё пойдёт так, как мы предварительно проговорили, то проект стартует в 17-м году», — отметил Вячеслав Шпорт.

Стоимость проекта — свыше одного миллиарда долларов.Ожидается, что мощность нового комбината составит 500 тысяч тонн хвойной целлюлозы в год. Продукция будет ориентирована на азиатский и местный рынок. Как уточнил Юрий Трутнев, уже в мае бизнесмены хотят подписать предварительные документы о реализации проекта. При этом он напомнил, что российская сторона заинтересована в переработке лесной продукции на территории Дальнего Востока. Однако сейчас для этого изменились экономические условия.


 

«Наши пошлины перестали быть заградительными. Сначала они по уровню были таковы, что были какие-то стимулы для строительства перерабатывающих производств в России, а сейчас нет. Поэтому я дал поручение коллегам вернуться к уровню пошлин и, может быть, внести в правительство предложение по их увеличению», — отметил полпред.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru