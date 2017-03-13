"Дорожные войны" по-хабаровски запечатлел очевидец на камеру телефона

Шофёры городских автобусов по-прежнему не могут решать конфликты мирным путём. Очередной спор перевозчиков 25-го маршрута заснял на камеру мобильного телефона пассажир и прислал в редакцию телеканала «Вести-Хабаровск». Где именно произошёл инцидент, по кадрам непонятно. На записи сложно идентифицировать местность, но снимавший уверяет, что это произошло в Хабаровске. Откровенного рукопашного боя между водителями не было, но вот словесная перепалка развернулась во всей красе.

Как сообщает «оператор» видеосъёмки, конфликту предшествовали гонки. В попытке опередить друг друга водители автобусов чуть не устроили ДТП. Бросив свои прямые рабочие обязанности — перевозку пассажиров, мужчины выбежали на улицу и стали горячо спорить.

В погоне за прибылью шофёры автобусов забывают о главном — о безопасности клиентов. Провоцируя конфликтные ситуации и аварии на дорогах, водители общественного транспорта дали пищу для размышлений законодателям. Чиновники хотят запретить «дорожные войны», при этом они предлагают ввести в качестве санкции лишение водительского удостоверения. Данное предложение депутаты выдвинули ещё в 2015 году, но пока что воплотить свою задумку в реальность у них не получается: у инициативы нашлись противники. Так, первый заместитель главы комитета Госдумы по конституционному законодательству Вячеслав Лысаков считает, что не нужно «изобретать велосипед» — нынешних законов вполне хватает, чтобы защитить порядочных водителей от автохамов.