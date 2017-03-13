Охотоведам в Хабаровском крае дали добро на отлов тигров

Специалисты министерства природных ресурсов Хабаровского края получили разрешение от федерального центра на отлов тигров вблизи села Бичевая и посёлка Кутузовка района имени Лазо. Охотоведы работают на месте и выставляют специальные приманки.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в населённые пункты опять начали выходить тигры. Хищники съедают домашних собак, а в конце февраля пытались задавить лошадь. Люди видят животных на дороге, поэтому попросили помощи у специалистов. Они, в свою очередь, предполагают, что в посёлки может наведываться только один тигр, которого к лёгкой добыче приучила мать. Он с детства привык к подобному пропитанию, не боится людей, поэтому и ведёт себя самовольно.

«Сейчас тигры ушли, они появляются с периодичностью раз в шесть-восемь дней. Ушли дня два назад и больше не появляются. Для отлова специалисты используют специальные петли, которые ловят животное за лапу и не травмируют его при этом. Если хищников поймают, то сначала определят их в центр реабилитации диких животных, где проследят за их поведением», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель начальника отдела сохранения объектов животного мира краевого Минприроды Олег Егорушкин.

Дальнейшую судьбу тигров определит Росприроднадзор. Его представители в Москве рассмотрят рекомендации рабочей группы, состоящей из хабаровских специалистов, и решат, что делать с хищниками — отпускать в дикую природу, отправить в зоопарк или другое учреждение.

Сейчас это единственный случай выхода тигров к населённым пунктам в Хабаровском крае. В последний раз на хищников жаловались в конце 2016 года. Как писало агентство, тогда на протяжении нескольких месяцев тигрица Тихоня держала в страхе посёлок Солонцовый. Животное поймали, поместили в центр реабилитации, но она сбежала оттуда.