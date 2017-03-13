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Прививки от энцефалита в Хабаровском крае получили сто тысяч человек

Прививки от энцефалита в Хабаровском крае получили сто тысяч человек
Инактивированную вакцину закупили за счёт регионального бюджета
6 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В Хабаровском крае подвели итоги вакцинации жителей против клещевого энцефалита. Прививки в этом году получили больше 100 тысяч человек, в том числе 43 тысячи детей — это 100 % от плана. Специалисты отмечают, что первые пострадавшие от укусов этих паукообразных могут появиться уже в апреле.

Для профилактики энцефалита в регионе за счёт краевого бюджета закупили инактивированную вакцину, в которой содержится убитый вирус. Это исключает возможность заражения.

«Хотелось бы напомнить, что дальневосточный вид вируса вызывает наиболее тяжёлые формы заболевания. В связи с этим населению при выездах на природу необходимо помнить о мерах профилактики. Обязательно пользоваться репеллентами, проводить регулярные осмотры друг друга, надевать одежду с длинным, плотно прилегающим рукавом, желательно светлых тонов, использовать головные уборы», — отметил начальник отдела организации первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи краевого министерства здравоохранения Владислав Ходжер.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что вторая стадия вакцинации населения от клещевого энцефалита стартовала в Хабаровском крае 9 января. Основную часть населения привили до 15 февраля.

По информации пресс-службы краевого правительства, в прошлом году в лечебные учреждения края по поводу укуса клеща обратились почти семь тысяч человек. Медики зарегистрировали 60 фактов заражения клещевым боррелиозом и пять — энцефалитом. Ежегодно на протяжении последних трёх лет один из таких случаев заканчивался летальным исходом.

 
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