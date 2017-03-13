Не умеем выдерживать строительный цикл — Соколов о ЖК "Алексеевская-1"

Глава администрации Хабаровска поручился за скорую сдачу жилых домов в многострадальном ЖК «Алексеевская-1». Застройщик — МУП «УКС» — нарушил договорные сроки уже несколько раз. Очередные временные рамки, которые выставил градоначальник, предписывают закончить основные работы в апреле этого года, а к июню — подготовить два дома к передаче собственникам. При этом Александр Соколов отметил, что главная проблема предприятий, работающих на рынке первичного жилья, — неумение соблюдать этапы строительства по времени, что и создаёт массу дополнительных хлопот.





Глава города в ходе очередного объезда по проблемным городским объектам посетил стройплощадку жилого комплекса «Алексеевская-1», где принял отчёт у и.о. директора МУП «УКС» Игоря Щукина. Руководитель предприятия заявил, что работы в домах идут полным ходом и близятся к завершению.





«В понедельник мы передаём часть плановых работ субподрядной организации. Она заходит сюда со своими оборотными средствами, а мы их вернём в июле. По последним докладам, сейчас на площадке работают 80 человек, около 40 из них — штукатуры. По договорам долевого участия у нас предусмотрена отделка «под ключ» — после завершения основных работ займёмся отделкой. Потолки будут натяжными. Полную сдачу с благоустройством территории планируем на июнь 2017 года, но предварительно делим на этапы: если удастся, то во второй половине марта будем вводить дом № 2 в черновой отделке, а в апреле — дом № 3. В одном доме общая площадь работ — почти четыре тысячи квадратных метров, в другом — 3,5 тысячи. В принципе, на площадке мы уже почти всё сделали — ждём разрешения на подключение газа, и ещё не подключили водоучёт», — сообщил Игорь Щукин.





Мэр Хабаровска поручил застройщику закончить все общестроительные работы весной. По мнению Соколова, к лету допустимо оставить открытым лишь вопрос благоустройства прилегающей территории. Градоначальник посетовал на то, что в краевом центре у большинства строителей одна и та же проблема: неумение соблюдать сроки и очерёдность технических работ.

«В апреле уже сдавать, но с таким подходом надо бы осенью только. Мы должны научиться выдерживать строительный цикл так, чтобы потом себе не находить избыточных хлопот, в том числе со сдачей. Задержка — это всегда потеря и времени, и денег», — отметил Соколов.





Однако в разговоре с журналистами мэр озвучил иную точку зрения. По его словам, в регулярных нарушениях сроков сдачи квартир ключевой вопрос — это вовсе не ответственность застройщика, а нехватка денег для того, чтобы он работал ответственно. И решить эту проблему, по мнению Соколова, можно за счёт разработки муниципальных программ по возведению жилья. Перечисляемые на них деньги должны прокормить предприятия, которые занимаются строительством.





«Там главная проблема — это финансирование. Вообще, этот механизм должен работать так: потребитель вкладывает деньги и ждёт, когда построят жильё. Сегодня рынок большой — предложений хватает и горожанам, и тем, кто только переезжает в Хабаровск. Люди ждут, когда будет построено жильё. Но строителю надо иметь или оборотные, или кредитные ресурсы. К сожалению, возможность кредитоваться есть не у всех: займы у банка повышают цену на жильё. Кроме этого, несколько ниже, чем в предыдущие годы, работает ипотека. Все, кто брали ипотечные кредиты, практически в полном объёме финансировали строительство такого жилья. Складывается ситуация такая, что надо побольше муниципальных программ строительства жилья, это поддержит строителей. А остальное — оставшееся от программ — жильё пойдёт на рынок после того, как эти дома сдадут. Что касается «Алексеевской», основной объём строительно-монтажных работ там уже завершён, остались доделки. Первые два дома мы планируем передать людям в июне этого года, третий — до конца 2017 года», — прокомментировал глава администрации Хабаровска.





Заявление мэра о том, что дальневосточная столица нуждается в муниципальных программах возведения жилого фонда, вполне разумно. Но есть деталь, о которой градоначальник не то забыл, не то не посчитал нужным упомянуть. В жилом комплексе «Алексеевская-1» практически все квартиры были выкуплены по договорам участия в долевом строительстве — таким образом, средства для работы МУП «УКС» получило практически сразу. Проект застройки привлёк молодые семьи, многие хабаровчане взяли ипотечные кредиты именно для того, чтобы приобрести квартиру в малоэтажном доме.





В итоге собственники ждут свои квадратные метры уже не первый год, а ЖК «Алексеевская-1» — единственный крупный объект МУП «УКС», который до сих пор не закончен. По проекту в нём изначально было предусмотрено три малоэтажных дома. Одновременно с возведением этого жилого комплекса застройщик начал выполнять работы по ЖК «Алексеевская-2» — два дома по его проекту уже построили и сдали в эксплуатацию. При этом сроки готовности первого дома «Алексеевская-1», согласно последним изменениям в проектной декларации, внесённым в мае 2016 года, перенесли на второй квартал 2017 года. В ходе строительства застройщик увеличил этажность первоначально трёхэтажных объектов до 4-5 этажей и разбил квартиры, получив 298 помещений вместо 132, чтобы стимулировать спрос в кризис. Но итогом этих изменений стало приостановление работ, а затем и вовсе заморозка строительства из-за отсутствия денег. Куда, в таком случае, были потрачены средства хабаровчан, неизвестно. А вот о том, что МУП «УКС» погрязло в долгах перед коммунальными структурами, стало известно в ходе очередных разбирательств с участниками долевого строительства.





В июне 2016 года «Дальневосточная энергетическая компания» обратилась в Арбитражный суд Хабаровского края с иском о признании застройщика МУП «Управление капитального строительства» банкротом. Причиной требований стала непогашенная задолженность компании перед поставщиком электричества — ОАО «Хабаровская горэлектросеть». Строители не выплачивали долг в размере почти 10,43 миллиона рублей, который висел на предприятии с 2014 года. Вскоре к энергетикам присоединились и другие кредиторы.





В ходе судебного производства за МУП «УКС» вступился мэр Хабаровска Александр Соколов. Градоначальник и руководство «Дальневосточной энергетической компании» заключили предварительную договорённость. Согласно её условиям, застройщику предоставили время для исправления ситуации с долгами — часть их решили погасить за счёт готового жилья. Так, с ООО «ВостокАвтоГаз» компания быстро нашла решение, устраивающее обе стороны — кредитор после окончания строительства заберёт часть квартир из расчёта 50 тысяч рублей за квадратный метр площади. С «Промтехстроем» застройщик также договорился.





Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в последний раз «Управление капитального строительства» публично заявляло о том, что критическая ситуация на стройке налаживается, в декабре минувшего года. Каким-то чудом застройщик нашёл нового подрядчика, который приступил к работе, финансируя процесс из собственного бюджета. По договорённости, МУП «УКС» рассчитается с партнёром после того, как будут проданы свободные квартиры — те, что появились в результате увеличения этажности.