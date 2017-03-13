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Приставы отобрали у хабаровских зоозащитников баннер про живодёров

Приставы отобрали у хабаровских зоозащитников баннер про живодёров
Активистам не дали провести акцию у здания суда
15 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В краевой столице у зоозащитников, которые приехали к зданию Индустриального суда с баннером против живодёров, судебные приставы отобрали плакат и попросили их покинуть территорию.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что зоозащитники привезли большой плакат к зданию суда, где сегодня, 13 марта, проходит первое слушание по делу двух девушек, обвиняемых в жестоком обращении с животными и ещё в нескольких преступлениях. Общественники написали на большом плакате «Живодёрам не место среди людей» и развернули его за несколько минут до начала слушания для журналистов. Однако поместить транспарант на машинах и провести акцию активистам не дали.

«У нас приставы забрали баннер и сказали, что нечего тут стоять. Мы повесили его на забор и пошли за верёвками, чтобы прицепить на машину. В это время его сняли приставы и сказали нам, если мы будет стоять у суда, нас ждёт административное наказание — на стоянке мест не было, а у забора стоит знак «парковка запрещена», — сообщила корреспонденту агентства заместитель председателя организации «Зоозащита-ДВ» Наталья Коваленко.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что слушание решили сделать закрытым для посторонних, в том числе и для прессы, поскольку рассмотрение этого дела может привести к разглашению сведений, унижающих честь и достоинство сторон.

В октябре прошлого года пользователи Интернета обвинили двух хабаровчанок в жестоких издевательствах над домашними питомцами. При дальнейшем расследовании на фигуранток завели и другие уголовные дела — по фактам разбоя, возбуждения ненависти и вражды, а также экстремизма. В Хабаровске задержали и третьего соучастника по громкому делу. Следователи выяснили, что 18-летний парень вместе с одной из подозреваемых девушек снял и смонтировал унижающий определённую социальную группу ролик с участием гражданина, который к ней принадлежит.

Кроме того, выяснилось, что 28 июля 2016 года девушки совершили разбойное нападение на жителя дальневосточной столицы. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение, которое направила всем сторонам дела. Экспертиза показала, что у подозреваемых нет проблем с психикой и они вменяемы, однако у девушек имеются садистские наклонности. «Живодёрки» признали свою вину только на окончательной стадии расследования. По словам девушек, им хотелось понять и увидеть, как живое существо испытывает боль. По данным прокуратуры, фигурантки уголовного дела начали с птенцов, затем были голуби, собаки и кошки, а после они перешли на людей.

Дело «живодёрок» вызвало большой общественный резонанс. Действия девушек обсудили в эфире федерального канала, вопрос об их наказании подняли на большой пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным. Тогда глава государства пообещал поддержать предложения по поводу ужесточения некоторых законодательных норм в сфере защиты животных.

 
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