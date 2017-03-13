Индустриальный парк "Авангард" доберётся до Комсомольска

Учредители индустриального парка «Авангард», расположенного в Хабаровске, будут развивать бизнес и в Комсомольске-на-Амуре. Свои планы по строительству цехов на площадке «Парус» инвесторы представили в ходе совещания под руководством губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта.

«На этот год у нас стоят очень серьёзные задачи по ТОСЭР «Комсомольск». Мы приложим все усилия для запуска высокотехнологических производств на этой площадке. В первую очередь, за год мы должны выполнить обязательства государства — построить транспортную и энергетическую инфраструктуру для резидентов. Во-вторых, продолжим работать над расширением границ ТОСЭР. В планах — включение туда агрокластера и предприятия «Амурметалл», которое получило нового собственника», — отметил губернатор.

Сейчас на площадке «Авангарда» реализует свой проект японская компания «Джей Джи Си Эвергрин», которая занимается выращиванием овощей. В Комсомольске-на-Амуре официально зарегистрировано восемь резидентов. Они намерены вложить в производства больше восьми миллиардов рублей. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, краевые власти уже утвердили проект планировки площадки «Парус» — крупнейшей в этой ТОСЭР. Чиновники совместно с городскими властями помогают инвесторам подобрать помещения для производств, найти финансовые ресурсы.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что компания «АКОР Инструмент» планирует запустить в Комсомольске завод по изготовлению и восстановлению твердосплавного металлорежущего инструмента и корпусов для фрез. Другой инвестор намерен наладить производство колбасных изделий и других мясных продуктов, а холдинг «Промышленные технологии» хочет построить дополнительные мощности для потребностей Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина и филиала ЗАО «Гражданские самолёты Сухого».