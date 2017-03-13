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Ориентировщица из Хабаровского края выиграла чемпионат мира

Ориентировщица из Хабаровского края выиграла чемпионат мира
Алёна Трапезникова завоевала золото в эстафете и стала второй на длинной дистанции
17 минут назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: wsoc2017.ru

На чемпионате мира по лыжному ориентированию, который проходил в Красноярске, спортсменка из Комсомольска-на-Амуре Алёна Трапезникова завоевала две медали. Представительница Хабаровского края стала второй на длинной дистанции и первой в эстафете.

Девушка призналась, что перед чемпионатом перед ней стояла самая высокая задача — победить. Результатом спортсменка довольна — в её копилке золотая и серебряная медали.

«Длинная дистанция получилась тяжёлой, скоростной, снег был жёсткий, местами был лёд, из-за чего многие спортсмены падали, ломали инвентарь. К счастью, меня это обошло стороной. Дистанция проходила не совсем удачно, в начале я очень ошиблась, но собралась и закончила без ошибок. Это и позволило мне занять призовое место», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Алёна Трапезникова.

В эстафете комсомольчанка бежала первый этап и вместе с Полиной Фроловой и Марией Кечкиной смогла обойти представительниц Финляндии и Чехии.

Это не единственные награды представителей Хабаровского края на чемпионате мира в Красноярске. Агентство писало, что бронзовую медаль в спринте завоевал Сергей Горланов. Спортсмен из дальневосточной столицы был самым молодым участником гонки и уступил лишь опытным соперникам — Андрею Ламову и шведу Улрику Нордбергу.

 
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