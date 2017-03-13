В Хабаровске зоозащитники развернули баннер у здания суда

Зоозащитники устроили акцию у здания суда Индустриального района краевой столицы. Они развернули баннер у входа в помещение, где сегодня проходит первое слушание по резонансному делу хабаровских «живодёрок».

Активисты приготовили огромный плакат с надписью «Живодёрам не место среди людей» и развернули его за несколько минут до начала слушания. Зоозащитники отметили, что это не пикет, а акция для людей.

«Мы хотим показать, что общественность не забыла зверств, которые произошли в городе осенью прошлого года. Мы хотим, чтобы суд вынес справедливое решение и дал максимальное наказание, которое возможно при всех совокупных обстоятельствах. Мы не можем требовать того, чего хотят многие люди, потому что это будет незаконно, просто хотим, чтобы девушки получили реальный срок», — рассказала заместитель председателя организации «Зоозащита-ДВ» Наталья Коваленко.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что слушание решили сделать закрытым для посторонних, в том числе и для прессы, поскольку рассмотрение этого дела может привести к разглашению сведений, унижающих честь и достоинство сторон.

Агентство ранее писало, что пользователи Интернета обвинили двух хабаровчанок в жестоких издевательствах над домашними питомцами. При дальнейшем расследовании на фигуранток завели и другие уголовные дела — по фактам разбоя, возбуждения ненависти и вражды, а также экстремизма. В Хабаровске задержали и третьего соучастника по громкому делу. Следователи выяснили, что 18-летний парень вместе с одной из подозреваемых девушек снял и смонтировал унижающий определённую социальную группу ролик с участием гражданина, который к ней принадлежит.

Кроме того, выяснилось, что 28 июля 2016 года девушки совершили разбойное нападение на жителя дальневосточной столицы. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение, которое направила всем сторонам дела. Экспертиза показала, что у подозреваемых нет проблем с психикой и они вменяемы, однако у девушек имеются садистские наклонности. «Живодёрки» признали свою вину только на окончательной стадии расследования. По словам девушек, им хотелось понять и увидеть, как живое существо испытывает боль. По данным прокуратуры, фигурантки уголовного дела начали с птенцов, затем были голуби, собаки и кошки, а после они перешли на людей.

Дело «живодёрок» вызвало большой общественный резонанс. Действия девушек обсудили в эфире федерального канала, вопрос об их наказании подняли на большой пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным. Тогда глава государства пообещал поддержать предложения по поводу ужесточения некоторых законодательных норм в сфере защиты животных.