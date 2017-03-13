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По вине любителя "поговорить" трое комсомольчан лишились телефонов

По вине любителя "поговорить" трое комсомольчан лишились телефонов
Мужчина ответит за три эпизода мошенничества
15 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В Комсомольске-на-Амуре стражи правопорядка задержали местного жителя за три хищения гаджетов. Пользуясь предлогом о необходимости звонка, злоумышленник просил сотовый телефон у случайного знакомого, а затем скрывался с имуществом. Таким образом мошенник успел «надуть» троих горожан.

В дежурную часть городского отдела полиции обратился 27-летний комсомольчанин. Заявитель сообщил, что находился в кафе, когда к нему подошёл знакомый и попросил на некоторое время одолжить сотовый телефон. Когда мобильный гаджет оказался в руках злоумышленника, он вышел из заведения общепита и не вернулся. Ущерб потерпевший оценил в 29 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность к мошенничеству 37-летнего жителя краевой столицы. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В ходе расследования фигурант сознался ещё в двух фактах преступлений. От его действий материально пострадали два таксиста.

Одной из жертв злоумышленника стал 31-летний водитель. По словам потерпевшего, комсомольчанин под выдуманным предлогом завладел его сотовым телефоном и скрылся. Ущерб составил порядка 12 тысяч рублей. Аналогичный случай произошёл с 30-летним таксистом — он лишился гаджета стоимостью в 11 тысяч.

«В настоящее время по данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция за совершение данного преступления предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

На время следствия подозреваемый останется под арестом.

 
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