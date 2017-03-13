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Хабаровские "живодёрки" просидят под арестом до августа

Хабаровские "живодёрки" просидят под арестом до августа
Девушки согласились с обвинением на первом судебном слушании
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Индустриальном районном суде дальневосточной столицы сегодня, 13 марта, прошло первое слушание по делу хабаровских «живодёрок» и их подельника. Заседание провели в закрытом режиме, свидетелей в суд не приглашали. Фигурантов оставили под стражей до августа, впереди их ждёт ещё несколько встреч в суде. 

«Суд выслушал позицию обвинения, также узнал у подсудимых, как они относятся к обвинению, к возможной мере пресечения. И девушки, и молодой человек признают свою вину», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» адвокат одной из потерпевших Яков Пушкарёв. 

Перед началом заседания к зданию суда приехали зоозащитники. Они развернули для прессы баннер с надписью «Живодёрам не место среди людей», однако повесить плакат на свои машины не успели — его забрали приставы, которые также попросили активистов покинуть территорию суда. 

Агентство ранее писало, что пользователи Интернета обвинили двух хабаровчанок в жестоких издевательствах над домашними питомцами. При дальнейшем расследовании на фигуранток завели и другие уголовные дела — по фактам разбоя, возбуждения ненависти и вражды, а также экстремизма. В Хабаровске задержали и третьего соучастника по громкому делу. Следователи выяснили, что 18-летний парень вместе с одной из подозреваемых девушек снял и смонтировал унижающий определённую социальную группу ролик с участием гражданина, который к ней принадлежит.

Кроме того, выяснилось, что 28 июля 2016 года девушки совершили разбойное нападение на жителя дальневосточной столицы. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение, которое направила всем сторонам дела. Экспертиза показала, что у подозреваемых нет проблем с психикой и они вменяемы, однако у девушек имеются садистские наклонности. «Живодёрки» признали свою вину только на окончательной стадии расследования. По словам девушек, им хотелось понять и увидеть, как живое существо испытывает боль. По данным прокуратуры, фигурантки уголовного дела начали с птенцов, затем были голуби, собаки и кошки, а после они перешли на людей.

Дело «живодёрок» вызвало большой общественный резонанс. Действия девушек обсудили в эфире федерального канала, вопрос об их наказании подняли на большой пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным. Тогда глава государства пообещал поддержать предложения по поводу ужесточения некоторых законодательных норм в сфере защиты животных.

 
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