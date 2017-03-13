Жителей Ванина оградили от угольной пыли

ОАО «Порт Ванино» начало возводить дополнительные ограждения возле складов для защиты территории от угольной пыли. На их изготовление предприятие потратило больше 36 миллионов рублей. Первую партию опорных железобетонных стоек и плит, которую доставили из Спасска-Дальнего, уже установили на причале № 7.

Защитные сооружения окружили угольные склады с трёх сторон и защитили от пыления жилой микрорайон. По информации пресс-службы порта, к середине года предприятие планирует установить ограждения на всех причалах, где перегружают уголь.

«В 2017 году наша компания увеличила финансирование природоохранных мероприятий до 100 миллионов рублей. Примерно половина этой суммы пойдёт на закупку новых пылеуборочных машин и модернизацию системы круглосуточного экологического мониторинга, то есть мы продолжим планомерно решать первоочередные для порта задачи экологической безопасности», — заявил генеральный директор ОАО «Порт Ванино» Евгений Дмитраков.

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», «Порт Ванино» на днях приобрёл четыре новых экземпляра этой техники. Мощные вентиляторы распыляют завесу на расстояние до 100 метров и образуют облако снежного тумана, который прибивает к земле пылевую взвесь. Поставить эту задачу предприятию пришлось после того как жители Ванино начали жаловаться в различные инстанции. Агентство сообщало о том, что докер Александр Егоров разместил в социальных сетях ролик о загрязнении акватории бухты и посёлка тучами угольной пыли. Вследствие этого работника лишили премии и объявили ему выговор. Позже мужчина прокомментировал официальное заявление пресс-службы «Порта Ванино», где сотрудники опровергли информацию о том, что предприятие «ничего не делает» для улучшения экологической ситуации. Александр Егоров рассказал обо всех мерах, которые прописаны в официальном опровержении. Региональное Минприроды грозило остановить работу предприятия.

Глава региона Вячеслав Шпорт в Москве договорился с председателем совета директоров промышленного холдинга «Мечел» Игорем Зюзиным о том, что в порту построят заградительные сооружения на площадках хранения угля, усилят работы по выполнению природоохранных требований и мониторингу состояния окружающей среды. Губернатор предложил создать рабочую группу, в которую войдут местные жители, специалисты правительства и сотрудники Ванинского порта. Недавно её представители предложили предприятию закупить передвижную станцию мониторинга воздуха, доработать нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ и высадить деревья возле территории.

Вопрос экологической обстановки обсудили даже в Госдуме. В итоге пришли к единому мнению — на предприятиях нужно установить современное оборудование. Недавно ванинцы увидели в акватории порта лебедя. Местные жители считают, что появление птицы — знак надежды на то, что ситуация в посёлке улучшится.