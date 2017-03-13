Сегодня понедельник, 13 марта 2017 года, 12:28
Жителей Ванина оградили от угольной пыли
Жителей Ванина оградили от угольной пыли
В Хабаровске гостей спортклуба учат основам ножевого боя
В Хабаровске гостей спортклуба учат основам ножевого боя
В Приморье танцовщица умерла прямо на сцене
В Приморье танцовщица умерла прямо на сцене
Хабаровские бильярдисты разыграли путёвки на чемпионат России
Хабаровские бильярдисты разыграли путёвки на чемпионат России
Приморцев развеселила нелепая полицейская погоня
Приморцев развеселила нелепая полицейская погоня
Регионы:


Популярное
вчера, 12:50
Звезда "Интернов" не дал шанса девушке из Владивостока
вчера, 17:44
Опасный кульбит авто во Владивостоке запечатлела камера
сегодня, 10:55
Приморцев развеселила нелепая полицейская погоня
сегодня, 06:36
Во Владивостоке начинаются отключения воды
сегодня, 07:05
Сегодня десятки домов Владивостока останутся без электроэнергии
сегодня, 08:47
Жители Владивостока сегодня с трудом добираются на работу
сегодня, 09:53
Снег нарушил транспортное сообщение в Приморье
вчера, 16:25
В Находке за задержку установки окон наказали директора "управляйки"
сегодня, 08:02
Губернатор Приморья: здесь интересно работать и жить
вчера, 15:20
Из-за старой обиды пьяные благовещенцы забили знакомого до смерти

Обсуждаемое
сегодня, 08:02
8

Губернатор Приморья: здесь интересно работать и жить
вчера, 17:44
5

Опасный кульбит авто во Владивостоке запечатлела камера
вчера, 12:50
3

Звезда "Интернов" не дал шанса девушке из Владивостока
сегодня, 09:20
3

За неправильную парковку во дворе хабаровчанин получил штраф мусором
вчера, 16:25
2

В Находке за задержку установки окон наказали директора "управляйки"
сегодня, 10:27
2

Во Владивостоке рушат старые подпорные стены
сегодня, 10:55
2

Приморцев развеселила нелепая полицейская погоня
вчера, 20:28
1

Владимир Маркин объявил войну "информационному шантажу"
сегодня, 08:47
1

Жители Владивостока сегодня с трудом добираются на работу
вчера, 13:40
В Уссурийске мужчина обокрал пожилую соседку
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра 10.03.2017
Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке 10.03.2017
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке
Приморцы могут подать заявление в суд через Интернет 10.03.2017
Приморцы могут подать заявление в суд через Интернет


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 131



Система Orphus

Жителей Ванина оградили от угольной пыли

Жителей Ванина оградили от угольной пыли
На пристани установили первые защитные сооружения возле складов
8 минут назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: vaninoport.ru

ОАО «Порт Ванино» начало возводить дополнительные ограждения возле складов для защиты территории от угольной пыли. На их изготовление предприятие потратило больше 36 миллионов рублей. Первую партию опорных железобетонных стоек и плит, которую доставили из Спасска-Дальнего, уже установили на причале № 7.

Защитные сооружения окружили угольные склады с трёх сторон и защитили от пыления жилой микрорайон. По информации пресс-службы порта, к середине года предприятие планирует установить ограждения на всех причалах, где перегружают уголь.

«В 2017 году наша компания увеличила финансирование природоохранных мероприятий до 100 миллионов рублей. Примерно половина этой суммы пойдёт на закупку новых пылеуборочных машин и модернизацию системы круглосуточного экологического мониторинга, то есть мы продолжим планомерно решать первоочередные для порта задачи экологической безопасности», — заявил генеральный директор ОАО «Порт Ванино» Евгений Дмитраков.

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», «Порт Ванино» на днях приобрёл четыре новых экземпляра этой техники. Мощные вентиляторы распыляют завесу на расстояние до 100 метров и образуют облако снежного тумана, который прибивает к земле пылевую взвесь. Поставить эту задачу предприятию пришлось после того как жители Ванино начали жаловаться в различные инстанции. Агентство сообщало о том, что докер Александр Егоров разместил в социальных сетях ролик о загрязнении акватории бухты и посёлка тучами угольной пыли. Вследствие этого работника лишили премии и объявили ему выговор. Позже мужчина прокомментировал официальное заявление пресс-службы «Порта Ванино», где сотрудники опровергли информацию о том, что предприятие «ничего не делает» для улучшения экологической ситуации. Александр Егоров рассказал обо всех мерах, которые прописаны в официальном опровержении. Региональное Минприроды грозило остановить работу предприятия.

Глава региона Вячеслав Шпорт в Москве договорился с председателем совета директоров промышленного холдинга «Мечел» Игорем Зюзиным о том, что в порту построят заградительные сооружения на площадках хранения угля, усилят работы по выполнению природоохранных требований и мониторингу состояния окружающей среды. Губернатор предложил создать рабочую группу, в которую войдут местные жители, специалисты правительства и сотрудники Ванинского порта. Недавно её представители предложили предприятию закупить передвижную станцию мониторинга воздуха, доработать нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ и высадить деревья возле территории.

Вопрос экологической обстановки обсудили даже в Госдуме. В итоге пришли к единому мнению — на предприятиях нужно установить современное оборудование. Недавно ванинцы увидели в акватории порта лебедя. Местные жители считают, что появление птицы — знак надежды на то, что ситуация в посёлке улучшится.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru