В Хабаровске гостей спортклуба учат основам ножевого боя

Посетители спортивного клуба, который находится под эгидой Дальневосточной федерации современного панкратиона, познают основные приёмы боя на ножах. Каждые три месяца постоянные гости отрабатывают базовые удары и блоки при помощи резиновых и деревянных клинков, а также учатся уклоняться от атаки противника.

















Занятия по ножевому бою для хабаровчан проводит президент Дальневосточной федерации современного панкратиона Дмитрий Коньков. Он считает, что такие тренировки полезны не только бойцам ММА, а любому человеку — как для саморазвития, так и для возможной самозащиты.

















«Такие тренировки в «Академии» мы проводим регулярно, народ очень активно ими интересуется. Мы это преподносим как своеобразный курс самообороны — чтобы человек понимал, что делать с ножом или как себя вести, когда его атакуют с ножом. К тому же, это хороший фитнес: нужно двигаться очень быстро, и человек, который сам по себе ленив и малоподвижен, с ножом начинает бегать как молодой. Это проверено уже раз двести», — объяснил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Дмитрий Коньков.

















После небольшой разминки, которая разогревает суставы, участники очередного занятия делятся на пары и приступают к отработке приёмов. Одна рука атакует, другая сбивает движения противника и блокирует его попытки нанести удар. И так — пять, десять, пятнадцать раз, пока не прозвучит команда «Стоп». На освоение каждой «фишки» с ножом гостям дают не более пяти минут: обучение идёт в очень высоком темпе, а внимательный тренер поправляет каждую ошибку подопечных.

















«Сюда могут прийти и люди, что называется, с улицы. Но мне нравится заниматься в «Академии», потому что случайные гости сюда не заходят. Как правило, здесь собираются адекватные хабаровчане, которые интересуются спортом, единоборствами. Это приятно», — прокомментировал Коньков.

















Каждое занятие длится от часа до полутора. За это время посетители «Академии» успевают не только освоить приёмы ножевого боя, но и получить своеобразный инструктаж по практическому применению навыков.

















«Я около 16 лет служил в специальных войсковых подразделениях. Оттуда и принёс умение боя на ножах. Основное, чему я учу на таких занятиях — правильно держать стойку и правильно двигаться, это главное. А из каких-то хитростей могу отметить самый страшный секрет всех единоборств: нужно пахать два раза в день всю свою сознательную жизнь», — поделился президент Дальневосточной федерации современного панкратиона.

















Больше фотографий — в группе РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте».