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В Хабаровске полиция прокомментировала ситуацию с тысячей "дублей"

В Хабаровске полиция прокомментировала ситуацию с тысячей "дублей"
Купюра не является подделкой
6 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Ситуацию с купюрой «тысяча дублей», которую дали хабаровчанке в качестве сдачи, прокомментировали в городском управлении МВД. В правоохранительных органах объяснили, почему такие «банкноты» фактически не являются подделкой.

«Здесь речь идёт не о фальшивой купюре как таковой, а о бумажке, которая не является платёжным средством — это просто сувенирная продукция. Это не банкнота, изготовленная с целью копирования подлинной. Как такая купюра попала в кассу, сейчас сложно установить. Если бы покупатель на месте заметила при передаче, это другое дело. А так, сейчас доказать, что ей именно в конкретном магазине её (купюру — прим. ред.) дали, технически невозможно. Девушка взяла сдачу и ушла, какое-то время где-то ходила, а потом вернулась. Очень сложно доказать правоту её слов, так же, как и правоту кассира. Покупателю дают сдачу, он её кладёт в кошелёк, не проверяя подлинность купюр — это человеческий фактор. Редко кто пересчитывает, и ещё меньше кто смотрит подлинность. В кассе магазина большой оборот денег и не исключено, что кассир тоже стала жертвой своей невнимательности. Продавцу просто кто-то дал такую купюру намеренно, а, может, такой же невнимательный человек. Продавец положила в кассу, не проверяя подлинность. Обычно проверяют на сканере только пятитысячные купюры. В любом случае нужно разбираться, приглашать сотрудников полиции. Время упущено, такие вещи нужно стараться контролировать на месте», — объяснил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший специалист группы по связям со СМИ городского управления МВД России Кирилл Блинов.

Полицейские настоятельно просят граждан проверять деньги не только на предмет правильности расчёта, но и на подлинность — неважно, будет ли это банкнота в 50 рублей или пятитысячная купюра.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что в паблике «Типичный Хабаровск» Катерина Аксёнова утверждает, что в одном из популярных парфюмерных магазинов ей дали сдачу с покупки несколькими тысячными купюрами, одна из которых оказалась поддельной. Обнаружила «дубли» девушка только после того, как покинула магазин — прошло достаточно длительное время.

«После вернулась и предъявила им претензию. На что "доброжелательный" администратор, якобы проверив камеры, сообщила что это не правда», — сообщила пользователям сети «ВКонтакте» Катерина Аксёнова.

 
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