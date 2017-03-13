Хабаровские бильярдисты разыграли путёвки на чемпионат России

В дальневосточной столице состоялся чемпионат Хабаровского края по бильярдному спорту. Участники — как мужчины, так и женщины — боролись за право представлять регион на всероссийских соревнованиях. Победу в финалах одержали Сергей Юртаев и Екатерина Голумбовская.









За медали и кубки сразились 45 спортсменов из Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани и Хабаровска. Мужчины сыграли в динамичную пирамиду, а женщины — в свободную. В первую восьмёрку вошли сильнейшие участники абсолютного чемпионата края прошлого года.





«В Санкт-Петербурге в апреле пройдёт чемпионат России. Пока мы не знаем, будут ли там наши спортсмены, поскольку финансирования ещё нет, но претендентов для участия в этих соревнованиях отобрали. На краевом чемпионате любителей нет, все — профессионалы, даже трое спортсменов из Офицерской лиги, которые принимают участие во всех состязаниях, чтобы не терять форму и показывать результат», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель краевой федерации бильярдного спорта Амина Жололова.





Основная борьба разгорелась среди мужчин — за победу сражались 30 человек. Однако финал получился уже традиционным — за Кубок боролись Сергей Юртаев и Константин Мишатин. Они оба были настроены выиграть, поэтому исход встречи решился в контровой партии.





«В последних шести турнирах три финала я играл с Константином Мишатиным, а ещё три — с Александром Павлюком. Три выиграл, три проиграл — сложилось по-разному. За поражение после абсолютного чемпионата я уже взял реванш на турнире Вешнякова, но и на этом турнире был готов выигрывать, что и сделал», — признался Сергей Юртаев.





Бронзовым призёром стал Николай Михайличенко, в контровой партии обыгравший Александра Курганова. У женщин в финале Екатерина Голумбовская обыграла Алину Ванго. Бронзу завоевала Анастасия Величко.





Также параллельно с чемпионатом края в Спортивном клубе бильярда прошёл турнир, посвящённый Международному женскому дню. Участие в нём приняли только представительницы прекрасного пола, все они сыграли в Пул-8, при этом не было разделения на обычных спортсменок и бильярдисток, играющих на колясках. По итогам двухдневных состязаний лучшей стала Татьяна Каширина.





Больше фотографий с соревнований смотрите в группе редакции РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте».