Движение в центре Хабаровска ограничат из-за учений силовиков

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Содрудники ФСБ, МВД и других структур отработают навыки противодействия террористам
|Фото: nac.gov.ru
Тактико-специальное антитеррористиче
«В предстоящем учении примут участие специалисты краевых управлений ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН, Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, Управления на транспорте МВД России по ДФО, Восточного округа войск Национальной гвардии, а также представители правительства края и администрации города. Руководство учением возложено на оперативный штаб в Хабаровском крае, входящий в состав Национального антитеррористиче
В течение всего дня, намеченного для проведения мероприятия, сотрудникам правоохранительных органов и силовых ведомств предстоит отработать взаимодействие и показать оперативность реагирования на экстренные ситуации в случае террористической угрозы, в частности — показать навыки работы по освобождению заложников и обезвреживанию взрывного устройства. Эту информацию также озвучили в оперативном штабе учений по региону.
Антитеррористические мероприятия подобного плана проходят также на объектах энергетики и водного транспорта. Иногда учения могут затянуться на несколько дней. Так, в мае 2016 года силовики провели в режиме «боевой готовности» два дня на территории ТЭЦ-3. Об этом ранее сообщало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».
«В предстоящем учении примут участие специалисты краевых управлений ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН, Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, Управления на транспорте МВД России по ДФО, Восточного округа войск Национальной гвардии, а также представители правительства края и администрации города. Руководство учением возложено на оперативный штаб в Хабаровском крае, входящий в состав Национального антитеррористиче
В течение всего дня, намеченного для проведения мероприятия, сотрудникам правоохранительных органов и силовых ведомств предстоит отработать взаимодействие и показать оперативность реагирования на экстренные ситуации в случае террористической угрозы, в частности — показать навыки работы по освобождению заложников и обезвреживанию взрывного устройства. Эту информацию также озвучили в оперативном штабе учений по региону.
Антитеррористические мероприятия подобного плана проходят также на объектах энергетики и водного транспорта. Иногда учения могут затянуться на несколько дней. Так, в мае 2016 года силовики провели в режиме «боевой готовности» два дня на территории ТЭЦ-3. Об этом ранее сообщало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».