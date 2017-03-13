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Из Хабаровска вновь вылетит наблюдательный самолёт

Из Хабаровска вновь вылетит наблюдательный самолёт
На этот раз на его борту будут специалисты из США и Германии
9 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Представители Соединённых Штатов Америки и ФРГ совершат очередной наблюдательный полёт над территорией России. Самолёты стартуют с хабаровского аэродрома «Новый». Об этом сообщил агентству «Интерфакс» начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«В рамках реализации международного договора по открытому небу в период с 13 по 18 марта совместная миссия США и Германии выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на американском самолёте наблюдения ОС-135Б», — заявил Сергей Рыжков.

Самолёт ОС-135Б принадлежит к классу воздушных судов, не предназначенных к боевым действиям. На борту нет оружия. Из специальной аппаратуры можно найти только аэрофотоаппараты, которые прошли международное освидетельствование. Сертификаты соответствия, которые выдавали в том числе и российские специалисты, подтверждают легальность использования аппаратов на территории нашей страны. При участии русских коллег будут проводиться и непосредственно полёты. Эта мера призвана контролировать соблюдение условий договора по открытому небу. Главным условием документа является обеспечение возможности его участникам совершать облёты территорий стран-участников договора для укрепления доверительных отношений в части наблюдения за военной деятельностью и контролем над вооружением. Договор подписали 23 страны, входящие в ОБСЕ, в 1992 году в Хельсинки, и он носит международный характер. Российская Федерация ратифицировала его в 2001 году.   

Наблюдательные полёты, стартом которых был аэродром в Хабаровске, проходят не в первый раз. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее сообщало, что 7 ноября 2016 года США и Чехия выполнили совместный полёт, а в мае 2015 года США и Дания из иллюминатора осмотрели территорию России. Как и во время предыдущих кампаний, на борту ОС-135Б вместе с зарубежными наблюдателями полетят и российские специалисты. Они проследят, чтобы иностранные военные использовали только согласованную договорённостями аппаратуру для аэрофотосъёмки.

 
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