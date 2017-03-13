Хабаровчанка получила в магазине тысячу "дублей" сдачи

После визита в магазин крупной парфюмерной сети города жительнице дальневосточной столицы выдали сдачу фальшивыми деньгами. Среди купюр хабаровчанка заметила одну тысячу «дублей». К сожалению, это выяснилось уже в другой торговой точке. Доказать свою правоту и вернуть деньги женщине пока не удалось.

«Сегодня совершала покупку в магазине крупной парфюмерной сети в одном из ТЦ Хабаровска. Сдачу дали 1000-ми купюрами. Одна из них фальшивая, "тысяча дублей". Подделку обнаружила уже в другом магазине. После вернулась и предъявила им претензию. На что "доброжелательный" администратор, якобы проверив камеры, сообщила что это не правда и купюры надо проверять (я проверила при сдаче только сумму и кучкой засунула в кошелёк).Так же объявила меня мошенницей. Теперь сижу в полиции и жду вердикта. Будьте аккуратней! Проверяйте купюры при сдаче», — озвучила горожанка Катерина Аксёнова в социальной сети «ВКонтакте» (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).





Ситуацию с фальшивой купюрой сейчас обсуждают подписчики паблика «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте». Некоторые участники дискуссии выступают на стороне горожанки, другие, напротив, считают, что она сама виновата, так как была невнимательной.

«а магазин то при чем?», — уточнил пользователь Дмитрий Амурский.

«Безналом плати - не ошибешься», — посоветовал хабаровчанке Михаил Лазо.

«По мне так виноват кассир (магазин) и никто иной. Ведь и правда никто, никогда не проверяет каждую купюру в сдаче, а кассир эти деньги пересчитывает и видит каждую. И действительно он такую купюру принял у кого-то... Так почему должен страдать потребитель отдающий нормальные деньги, а получая фальшивку?», — прокомментировал Илья Кошелев.

«Жаль тебя конечно, но нех варежку разивать!!!!», — высказался Евгений Иванов.





В ситуациях с поддельными деньгами чаще всего приходится разбираться правоохранительным органам. О ряде подобных инцидентов неоднократно писало и РИА «Восток-Медиа — Хабаровск». Так, в ноябре 2016 года полиция расследовала редкий инцидент. Банковский терминал самообслуживания принял две поддельные купюры номиналом в пять тысяч рублей и записал деньги на счёт мошенника. Это выявили сотрудники кредитного учреждения при инкассации, после чего обратились в правоохранительные органы.

В феврале этого года суд Краснофлотского района Хабаровска признал 32-летнюю местную жительницу виновной в том, что она пыталась оплатить товар поддельной купюрой. Женщина два раза чуть не рассчиталась фальшивыми пятью тысячами рублей, чтобы получить сдачу, но продавец вовремя вызвал охрану.