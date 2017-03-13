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Андрей Гордеев: "СКА-Хабаровск" надеялся сыграть успешно с "Соколом"

Андрей Гордеев: "СКА-Хабаровск" надеялся сыграть успешно с "Соколом"
Наставник "армейцев" остался доволен игрой с саратовской командой, но огорчился её исходом
только что
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Главный тренер футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Андрей Гордеев после матча с саратовским «Соколом» заявил, что встреча получилась качественной, за исключением забитых мячей. Также наставник «армейцев» отдельно выделил действия двух игроков.

«Мы создали достаточно большое количество голевых моментов и управляли игрой. Есть старая футбольная истина: «Не забиваешь ты — забивают тебе», и она в этом матче сработала. Хотя я попросил ребят приложить все усилия, чтобы изменить исход этой встречи, и в целом нам это удалось. Меня радует, что мы не свалились на примитивный навал, а продолжали гнуть свою линию и забили гол. После у нас ещё были моменты, которые, к сожалению, не удалось реализовать. Мы очень надеялись сыграть успешно, победить, но футбол, как и жизнь, всегда вносит свои коррективы. В итоге — ничья. Я думаю, что будем продолжать драться дальше — это самое главное», — рассказал Андрей Гордеев.

Наставник «армейцев» отдельно отметил игру Руслана Коряна и Максима Казанкова, которые восстанавливаются после травм и вливаются в ритм. Повреждения недавно получил нападающий Владислав Никифоров, из-за этого футболист не принимал участие в матче с «Соколом».

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что «армейцы» сыграли вничью с саратовской командой — 1:1. Голом в составе «красно-синих» смог отличиться Руслан Корян, забивший с пенальти. Подопечные Андрея Гордеева в этой встрече потеряли очки, но остались на третьей строчке в турнирной таблице ФНЛ.

 
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