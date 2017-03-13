В Хабаровске мужчина пытался вынести с территории завода моток кабеля

В дальневосточной столице мужчина решил заработать деньги на выпивку кражей. Он рискнул вынести с территории производственного завода около 80 метров контактного кабеля. Похищенное хабаровчанин собирался сдать на металлолом, а вырученные деньги — пропить.

Задержать злоумышленника удалось благодаря внимательности очевидца преступления. В правоохранительные органы обратился представитель предприятия по производству железобетонных конструкций. Работник заметил, как с территории завода на улице Целинной неизвестный попытался вынести кабельную продукцию. Участковые уполномоченные городского отдела полиции № 7 задержали вора на месте совершения преступления.

Фигурант вырезал и упаковал 80-метровый моток контактного кабеля. Представители потерпевшей стороны оценили причинённый ущерб в сумму порядка 30 тысяч рублей.

Выяснилось, что 29-летний задержанный ранее судим не был. В краевом центре он не имеет постоянной регистрации и места жительства. Похищенное имущество злоумышленник планировал сдать в пункт приёма металла, а деньги потратить на спиртное.

«Фигурант водворён в изолятор временного содержания. Мера пресечения ему будет избрана в судебном порядке», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.