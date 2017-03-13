В понедельник в Хабаровске вновь ожидают снегопад

В течение дня в городе тепло и пасмурно

В дальневосточной столице сегодня, 13 марта, преимущественно облачная погода. Пасмурным небо останется до конца дня.









Температура воздуха в утренние часы -10…-8 градусов по Цельсию. После обеда синоптики прогнозируют потепление до -2…0 градусов. Кроме этого, специалисты Дальневосточного УГМС не исключают вероятность снегопада.









В Хабаровске сегодня дует северо-восточный ветер. Воздушные массы движутся со скоростью 5-10 метров в секунду.