В понедельник в Хабаровске вновь ожидают снегопад

В дальневосточной столице сегодня, 13 марта, преимущественно облачная погода. Пасмурным небо останется до конца дня.
Температура воздуха в утренние часы -10…-8 градусов по Цельсию. После обеда синоптики прогнозируют потепление до -2…0 градусов. Кроме этого, специалисты Дальневосточного УГМС не исключают вероятность снегопада.
В Хабаровске сегодня дует северо-восточный ветер. Воздушные массы движутся со скоростью 5-10 метров в секунду.
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