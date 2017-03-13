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В понедельник в Хабаровске вновь ожидают снегопад

В понедельник в Хабаровске вновь ожидают снегопад
В течение дня в городе тепло и пасмурно
полчаса назад
Погода | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В дальневосточной столице сегодня, 13 марта, преимущественно облачная погода. Пасмурным небо останется до конца дня.


 

 

Температура воздуха в утренние часы -10…-8 градусов по Цельсию. После обеда синоптики прогнозируют потепление до -2…0 градусов. Кроме этого, специалисты Дальневосточного УГМС не исключают вероятность снегопада.


 

 

В Хабаровске сегодня дует северо-восточный ветер. Воздушные массы движутся со скоростью 5-10 метров в секунду.

 
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