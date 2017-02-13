Сегодня понедельник, 13 февраля 2017 года, 19:16
Картина дня в Хабаровске: алкоголь в смартфоне и сосульки на улицах
Картина дня в Хабаровске: алкоголь в смартфоне и сосульки на улицах
Сигнал: в приморском посёлке, пострадавшем от тайфуна, мёрзнут ученики
Сигнал: в приморском посёлке, пострадавшем от тайфуна, мёрзнут ученики
Осторожно, сосульки: с хабаровских крыш начали убирать снег и наледь
Осторожно, сосульки: с хабаровских крыш начали убирать снег и наледь
Бизнесменам дадут лишний день на сдачу квартальных отчётов по алкоголю
Бизнесменам дадут лишний день на сдачу квартальных отчётов по алкоголю
Детский отдых в Приморье: стоимость путёвок доходит до 60 тысяч рублей
Детский отдых в Приморье: стоимость путёвок доходит до 60 тысяч рублей
Регионы:


Популярное
сегодня, 12:10
Во Владивостоке подростки сошлись в массовой драке "район на район"
сегодня, 12:05
В открытом бассейне в Хабаровске умерла посетительница
сегодня, 12:33
В Приморье продолжают тонуть автомобили
вчера, 19:35
Приезжие угнали во Владивостоке малолитражный автомобиль
вчера, 21:05
Главе Приморья пожаловались на аварийный мост
сегодня, 10:33
Замглавы МВД Приморья проведёт ближайшие 2 месяца под стражей
сегодня, 17:16
Громкое дело Нонны Лепёхиной вышло на финишную прямую
сегодня, 08:40
Приморье накроют февральские оттепели
сегодня, 13:18
Ростуризм о Приморье: круизные лайнеры, подлодки и километровые пляжи
сегодня, 09:11
"Адмирал" намерен выбить очки из трёхкратного чемпиона России

Обсуждаемое
сегодня, 12:10
11

Во Владивостоке подростки сошлись в массовой драке "район на район"
вчера, 19:35
7

Приезжие угнали во Владивостоке малолитражный автомобиль
сегодня, 10:33
5

Замглавы МВД Приморья проведёт ближайшие 2 месяца под стражей
сегодня, 13:18
5

Ростуризм о Приморье: круизные лайнеры, подлодки и километровые пляжи
сегодня, 17:16
4

Громкое дело Нонны Лепёхиной вышло на финишную прямую
сегодня, 09:35
3

Хабаровчане продолжают бить тревогу из-за "отравы для собак"
сегодня, 11:17
3

"Лучу" готовы заплатить деньги, но боссы клуба пропали без вести
сегодня, 12:05
2

В открытом бассейне в Хабаровске умерла посетительница
сегодня, 09:11
2

"Адмирал" намерен выбить очки из трёхкратного чемпиона России
сегодня, 10:01
1

Спортсменки "Приморочки" спасли важнейший матч "на зубах"
Народный топ новостей

Гость
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Актуально
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки сегодня, 17:55
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля 10.02.2017
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля
"Открытое правительство" займётся совершенствованием санэпиднадзора 10.02.2017
"Открытое правительство" займётся совершенствованием санэпиднадзора


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 255



Система Orphus

Картина дня в Хабаровске: алкоголь в смартфоне и сосульки на улицах

Картина дня в Хабаровске: алкоголь в смартфоне и сосульки на улицах
РИА "Восток-Медиа" представляет обзор самых важных новостей понедельника
6 минут назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"; пресс-служба "СКА-Хабаровск"

Болельщики клуба «СКА-Хабаровск», которые пожертвовали просмотром матча в угоду драгоценным часам сна перед новой рабочей неделей, начали сегодняшний день не с самых приятных новостей. «Армейцы» провалили старт Кубка ФНЛ на Кипре, уступив «Тюмени» со счётом 1:2. Автором единственного гола хабаровской команды стал Эдуард Булия, а поклонники «красно-синих» могут отругать за пропущенные мячи Александра Довбню — именно этот голкипер защищал ворота СКА накануне.


 

Жители дальневосточной столицы вновь бьют тревогу из-за странной находки: в местах выгула своих питомцев хабаровчане снова обнаружили следы розового вещества. Любители собак утверждают, что это отрава, которую оставляют догхантеры. Активисты «Зоозащиты-ДВ» пока воздерживаются от таких однозначных заявлений — остатки непонятного препарата отправили на экспертизу. Действительно ли в Хабаровске вновь активизировались отравители четверолапых, станет известно через неделю.


 

Открытый бассейн Хабаровска вновь попал в ТОП городских новостей. И если предыдущие события, связанные с тёплой акваторией, вызывали недоумение и улыбки (достаточно вспомнить неразбериху с разовыми посещениями и ситуацию с освящением воды накануне Крещения), то сегодняшние новости стали по-настоящему трагичными. Посетительница бассейна скончалась в кабинете медицинского работника. Сотрудники учреждения заметили, что одной из плавающих женщин плохо. Они помогли ей выбраться из воды, отвели в медпункт и вызвали скорую помощь, но «неотложка» опоздала — гостья умерла, не дождавшись врачей. Печальный случай заинтересовал краевое следственное управление.


 

Хабаровчан задела реклама суррогатного материнства, которую предприниматель из Благовещенска разместил на автобусных билетах. Один такой «флаер» попал в руки жителя дальневосточной столицы, а публикация в одном из популярных пабликов в социальной сети «ВКонтакте» обернулась горячим обсуждением. Горожане до сих пор спорят, этично ли искать суррогатных мам среди пассажирок общественного транспорта, считать ли такой род занятий проституцией и как определить сумму вознаграждения женщине, которая согласилась выносить и родить чужого ребёнка.


 

В правительстве региона состоялось выездное совещание представителей Федеральной службы регулирования алкогольного рынка. Что мы там узнали? Во-первых, оказалось, что на Дальнем Востоке Приморье стало лидером по числу нарушений в сфере продажи спиртного. В этом регионе представители надзорного ведомства изъяли больше всего контрафактного алкоголя. Хабаровский край занял чуть менее почётную вторую строку. А самым законопослушным субъектом оказалась Камчатка. Во-вторых, теперь можно проверить качество спиртного с помощью собственного гаджета. Федеральная служба Росалкогольрегулирования разработала специальное мобильное приложение, которое сканирует штрих-код и сверяет его с базой данных системы ЕГАИС. Чиновники сообщили, что программа наделена даже опцией «Пожаловаться». В-третьих, представители ФС РАР решили, наконец, проявить уважение к особенностям российского менталитета, а именно – к любви граждан разгребать горы документации и готовить километровые отчёты в последний день их приёма. Если специальная электронная площадка, куда следует загружать декларации, в этот день не работает несколько часов, надзорное ведомство предоставит бизнесменам дополнительный день для отправки документов.


 

Осторожно, сосульки! Внезапная февральская оттепель внесла свои корректировки в планы работы управляющих компаний Хабаровска. Коммунальщики спешно разгребают завалы снега и наледи на крышах. Правда, убирать плоды своего труда с тротуаров они пока не спешат, хоть по закону и обязаны делать это незамедлительно. Мы же рекомендуем горожанам быть осторожнее и смотреть по сторонам. Неизвестно, что на вас свалится сверху – сосулька, комок снега или вовсе глыба льда.


 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru