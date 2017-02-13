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Осторожно, сосульки: с хабаровских крыш начали убирать снег и наледь

Осторожно, сосульки: с хабаровских крыш начали убирать снег и наледь
Первые плоды работы коммунальщиков уже "украшают" городские тротуары
19 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Из-за неожиданного потепления коммунальные службы Хабаровска приступили к очистке городских крыш от снега и наледи раньше срока. Первые результаты их работы уже «украсили» тротуары на центральных улицах краевого центра. Сотрудники управляющих организаций сбрасывают ледяное крошево и куски спрессованного грязного снега вперемешку с ветками деревьев и мусором на пешеходную зону.


 

 

Чтобы засыпать «зимними залежами» перекрёсток улиц Гайдара и Карла Маркса возле детского парка, коммунальщикам потребовалось около часа. Сегодня, 13 февраля, в Хабаровске тепло, и сброшенный с кровель снег практически сразу начал таять. Ближе к вечеру, когда температура воздуха слегка понизилась, он подмёрз. Теперь горожанам придётся возвращаться домой с работы по скользкому тротуару, который ещё и засыпан сверху кусками льда.


 

 

«Нам сказали почистить крышу — мы и чистим. Закрыли проходы скотчем, знак повесили, что тут сосульки. Всё по правилам сделали», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» дворник Эльнур Уразбаев.

Очистку дворовых территорий управляющие компании должны проводить по графику. Однако неожиданно тёплая февральская погода внесла свои корректировки в работу коммунальных служб. Чтобы свести к минимуму риск падения сосулек и подтаявшего снега с крыш на прохожих, им придётся чистить кровли в ускоренном режиме, соблюдая при этом правила безопасности: установку ограждений и специальных знаков.


 

 

РИА «Восток-Медиа» писало, что в начале февраля аналогичная климатическая обстановка подпортила «спокойную жизнь» управляющим организациям в Благовещенске. Там коммунальщики получили около 600 предписаний от мэра города за снег, который вовремя не убрали с крыш. Нарушения работы «управляек» специалисты городского хозяйства зафиксировали во время внеплановых рейдов — многие организации отправили сотрудников с лопатами расчищать снег и лёд только после того, как узнали о предстоящей проверке.

 
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