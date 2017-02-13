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Хабаровские любители моды увидят коллекции местных дизайнеров

Хабаровские любители моды увидят коллекции местных дизайнеров
В начале весны в краевом центре пройдёт Fashion Weekend
10 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: предоставлено организаторами Fashion Weekend

Жители дальневосточной столицы, которые следят за модными трендами, смогут увидеть последние коллекции дальневосточных дизайнеров на Fashion Weekend. Проект организуют для тех, кто презентует авторскую одежду и аксессуары, а также для всех желающих выглядеть уникально.

Организаторы разделили программу дня на два этапа. В полдень начнёт работу выставка-продажа Fashion market с изделиями ручной работы и натуральной косметикой. Параллельно пройдёт встреча с дизайнерами, на которой они презентуют свои коллекции. Вторая часть — это закрытая Fashion party, на которую придут гости из правительства Хабаровского края и медийные личности города. Всех ждут показы дизайнерской одежды, фуршет и розыгрыш подарков.

На Fashion Weekend конструкторское бюро «Стартер» представит коллекцию одежды для красивых и сильных женщин, на которую создателей вдохновили небо, пространство, авиация, сила и свобода. А дизайнер одежды Елена Рудермель презентует сезонную коллекцию весна-лето 2017 года «Элегия», которую представила в Санкт-Петербурге в рамках недели моды.

Мероприятие организует Дальневосточный театр моды Анны Карпусь при поддержке правительства Хабаровского края. Информационные партнёры проекта — РИА «Восток-Медиа», радио Energy, Geometria.ru, DV-Reclama, «Макс-Медиа ДВ», информационный портал ХабИнфо. Прямую трансляцию обеспечивает CamDV. Fashion Weekend пройдёт 5 марта в «Платинум Арене».

 
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