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Столовые школ и детских садов Хабаровска ждёт проверка

Столовые школ и детских садов Хабаровска ждёт проверка
Все образовательные учреждения осмотрят из-за каши с жуками в одном заведении
26 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В дальневосточной столице началась проверка столовых в образовательных учреждениях. По данным пресс-службы администрации Хабаровска, специалисты усилили контроль за соблюдением санитарных норм на пищеблоках и качеством поступающей продукции. Городское управление образования выяснит, как в школах и детских садах организовано питание, какие в них применяются технологии приготовления блюд, а также — как работают бракеражные комиссии.

Поводом для проверки стал инцидент в детском саду № 16 в посёлке Берёзовка. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», родители воспитанников сами организовали проверку, не дожидаясь прокуроров, после того, как к ним попали снимки каши с жуками. Кроме насекомых, в еде дошколятам попадались куриные крылья с перьями, но руководство учреждения обратило на проблемы пристальное внимание только после того, как взрослые забили тревогу.

Краевой Следком начал свою проверку. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Управление образования администрации Хабаровска проводит внутреннее расследование ситуации. Как сообщила начальник ведомства Ольга Тен, руководитель детского сада больше не будет работать на этой должности.

 
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