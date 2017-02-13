Следователи заинтересовались гибелью женщины в хабаровском бассейне

В дальневосточной столице следователи подключились к выяснению обстоятельств гибели женщины в открытом плавательном бассейне. Правоохранители также намерены определить причину смерти посетительницы заведения.

«По данному факту следственные органы Следственного комитета России по Хабаровскому краю проводят проверку, сотрудники ведомства будут выяснять все обстоятельства произошедшей трагедии, а также точную причину смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю по взаимодействию со СМИ Илья Гудков.

Как писало агентство, происшествие случилось вечером 11 февраля, перед закрытием заведения. Посетительнице стало плохо. Несмотря на отказ в оказании помощи, инструкторы отвели её в медицинский кабинет и вызвали скорую, однако горожанка скончалась, не дождавшись «неотложки».

По предварительным данным, женщина могла умереть от острой сердечной недостаточности или из-за скачка давления. На работу бассейна трагедия не повлияла, он принимает посетителей в обычном режиме.