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В Хабаровске остаются закрытыми на карантин девять классов

В Хабаровске остаются закрытыми на карантин девять классов
Школьники ушли на вынужденные каникулы из-за распространения гриппа и ОРВИ
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В семи школах краевой столицы на карантин остаются закрытыми девять классов. Однако ситуация с заболеваемостью в городе улучшается, поэтому в большинстве средних учебных заведений дети вернулись к кабинетной системе. Классы продолжают проветривать, проводить дезинфекцию, контролировать состояние здоровья детей.

«В целом картина благоприятная. С 6 по 12 февраля мы отметили снижение заболеваемости. Уровень ниже эпидемиологического порога, превышен он только среди школьников на 2,6 %, среди учащихся заболели 1189 человек», — рассказала начальник отдела управления здравоохранения мэрии Галина Аристова.

По информации пресс-службы администрации Хабаровска, за прошедшую неделю респираторно-вирусную инфекцию зафиксировали у 4424 человек, лабораторно подтвердили 13 случаев гриппа.

В управлении здравоохранения администрации Хабаровска всем руководителям предприятий и организаций рекомендуют проветривать помещения, делать влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Горожанам советуют соблюдать правила личной гигиены.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что за прошедшую неделю в регионе общая заболеваемость увеличилась на 2,5 процента по сравнению с предыдущей неделей. Однако эпидемиологический порог в крае не превышен. Ожидается, что грипп и ОРВИ покинут территорию к концу февраля. По постановлению главного санитарного врача по Хабаровскому краю, в дальневосточной столице, Верхнебуреинском и Ульчском районах отменили ограничительные мероприятия и карантины в стационарах.

 
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