Администрацию Комсомольска наказали за некорректную сделку с землёй

В ведомстве согласились дать участок в аренду фирме, которая ещё не существовала

Сделку между администрацией Комсомольска-на-Амуре и коммерческой фирмой признали незаконной. Стороны заключили договор аренды земельного участка, но на момент подписания документов такого предприятия просто не существовало.

Установлено, что администрация Комсомольска по заявлению ООО «Дуплет» согласовала размещение магазина на участке площадью 273 квадратных метра по улице Милицейской, 60. Это произошло 13 марта 2014 года. Но компания на тот момент ещё не была зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц — это произошло только 31 марта 2015 года. В таком случае в предоставлении земли ООО «Дуплет» должны были отказать, но городская администрация одобрила сделку, несмотря на то, что в заявлении не было никаких сведений о компании — ни данных ИНН, ни ОГРН, ни печати предприятия.

Между тем в документах на предоставление земли нарушений не нашли. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, договор на аренду участка стороны заключили 24 августа 2015 года, когда ООО «Дуплет» уже зарегистрировали. В этом отношении городские власти действовали правомерно.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что прокуратура уличила в махинациях начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Комсомольска. В действиях чиновника признаки злоупотребления должностными полномочиями, а материалы проверки направила в следственные органы, где приняли решение возбудить уголовное дело.