"Экопатруль" помог ликвидировать свалку в Хабаровском районе

Больше 50 тонн строительного мусора и твёрдых бытовых отходов вывезли с территории села Восточное в Хабаровском районе. Стихийная свалка разрасталась в течение нескольких месяцев. Её обнаружили общественные экологические инспекторы.

Ликвидировать мусорку за свой счёт пришлось районной администрации. По словам специалистов, установить нарушителей, которых можно привлечь к административной ответственности, практически невозможно, поэтому ежегодно на санитарную очистку территории и уборку подобных свалок районный бюджет выделяет около 1,5 миллиона рублей.

«В настоящее время в Хабаровском районе вопрос обращения с отходами производства и потребления, а также стихийного образования свалок стоит достаточно остро. В силу географического положения и тесной связи с краевым центром на территории района располагаются многие промышленные объекты, а также основные зоны отдыха хабаровчан», — отметила заместитель председателя комитета по экономической политике администрации Хабаровского района Тамара Протопопова.

По информации пресс-службы администрации района, к решению мусорных проблем подключились местные жители. С 2014 года в районе работает «Экопатруль», в штате которого трудятся 12 общественных экологических инспекторов. В прошлом году они самостоятельно выявили 45 нарушений природоохранного законодательства. Самые крупные из них — несанкционированный вывоз мусора в районе села Ракитное, незаконная добыча песка на острове Большой Уссурийский, слив жидких отходов у села Фёдоровка.

«Практически ежедневно мы обследуем территорию Хабаровского района. По сообщениям граждан, либо в совместных рейдах с администрацией района выезжаем по основным очагам загрязнения. На месте фиксируем правонарушение, оперативно собираем и обобщаем информацию, а затем направляем в природоохранные структуры», — рассказал один из общественных экоинспекторов Максим Фролов.