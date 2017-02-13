В Амурске пенсионерке дорого обошлась помощь с тяжёлыми пакетами

В Амурске местная жительница обокрала пенсионерку после того, как помогла ей донести тяжёлые сумки до дома. Пожилая женщина пригласила злоумышленницу к себе на чай, а та похитила деньги из чужой сумки.

В дежурную часть районного отдела полиции обратилась за помощью 91-летняя жительница Амурска. По её словам, женщина получила пенсию и с деньгами пошла в продуктовый магазин. Она возвращалась домой с тяжёлыми сумками и встретила незнакомую женщину, которая предложила ей донести покупки до дома. Пожилая амурчанка захотела отблагодарить помощницу и предложила ей зайти в гости выпить чаю. После её ухода хозяйка обнаружила пропажу денег, которые лежали в сумке, оставленной в прихожей.

Заявительница дала описание подозреваемой, и правоохранители задержали злоумышленницу. Ею оказалась 34-летняя местная жительница. Похищенные деньги фигурантка успела потратить. По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, на женщину завели уголовное дело, а её саму отпустили под подписку о невыезде.

Аналогичный случай произошёл в дальневосточной столице. Как сообщало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», женщина, которая представлялась соцработницей, крала деньги у местных пенсионеров. Злоумышленница подошла на улице к 88-летней женщине и предложила ей донести до дома сумку, а когда оказалась в чужой квартире, поживилась там наличностью потерпевшей.