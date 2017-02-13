Легионеры хабаровского "Амура" не отметились на Шведских играх

Легионеры хабаровского хоккейного клуба «Амур» завершили своё выступление на Шведских играх не совсем успешно. Форвард Томаш Зогорна заработал один балл, защитник Ян Коларж отметился только двумя минутами штрафа, а Юха Метсола в единственном матче пропустил семь шайб.

Юха Метсола был основным вратарём только в одном матче — со сборной Чехии. Голкипер пропустили в этой встрече семь шайб, поражение сборной Финляндии стало самым крупным на турнире. В остальных играх последний рубеж защищал Микко Коскинен. До Шведских игр главный тренер национальной команды Финляндии Лаури Марьямяки заявлял о том, что в сборную на чемпионат мира могут попасть оба вратаря.

«Я позвал на турнир обоих, поскольку Коскинен является лучшим вратарем в Европе, а Метсола постоянно играет в Хабаровске в последнем месяце. В прошлом году Коскинен провёл чемпионат мира на высоком уровне. Знаю, что у Метсолы не очень хорошая ситуация в Хабаровске в этом сезоне, который для него скоро закончится, и мы с ним поговорим о том, чтобы он, несмотря на это, пытался держать себя в форме. Так что оба вратаря имеют возможность сыграть на чемпионате мира», — передаёт слова тренера ТАСС.

Ещё два легионера «Амура» — защитник Ян Коларж и нападающий Томаш Зогорна в первом матче против Швеции вышли на лёд во втором звене. Коларж провёл на площадке 17 минут и 55 секунд, не отметившись ничем и завершив матч с нулевым показателем полезности. Зогорна на площадке провел 16 минут и 42 секунды, нанёс два броска, результативными действиями не отметился, однако завершил матч с положительным показателем полезности «+1».

Коларжу не принесло дивидендов и участие в остальных матчах — легионер не отметился голами или результативными передачами, зато получил две минуты штрафа заключительной встрече турнира со сборной России. Зато Томаш Зогорна заработал ассистентский балл в матче с Финляндией.

По итогам Шведских игр победу в турнире и в целом в Евротуре одержала сборная России. Второе место — за сборной Чехии, бронза у шведов, национальная команда Финляндии стала четвёртой.