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Легионеры хабаровского "Амура" не отметились на Шведских играх

Легионеры хабаровского "Амура" не отметились на Шведских играх
Коларж остался без баллов, а Метсола пропустил семь шайб
20 минут назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Легионеры хабаровского хоккейного клуба «Амур»  завершили своё выступление на Шведских играх не совсем успешно. Форвард Томаш Зогорна заработал один балл, защитник Ян Коларж отметился только двумя минутами штрафа, а Юха Метсола в единственном матче пропустил семь шайб. 

Юха Метсола был основным вратарём только в одном матче — со сборной Чехии. Голкипер пропустили в этой встрече семь шайб, поражение сборной Финляндии стало самым крупным на турнире. В остальных играх последний рубеж защищал Микко Коскинен. До Шведских игр главный тренер национальной команды Финляндии Лаури Марьямяки заявлял о том, что в сборную на чемпионат мира могут попасть оба вратаря.

«Я позвал на турнир обоих, поскольку Коскинен является лучшим вратарем в Европе, а Метсола постоянно играет в Хабаровске в последнем месяце. В прошлом году Коскинен провёл чемпионат мира на высоком уровне. Знаю, что у Метсолы не очень хорошая ситуация в Хабаровске в этом сезоне, который для него скоро закончится, и мы с ним поговорим о том, чтобы он, несмотря на это, пытался держать себя в форме. Так что оба вратаря имеют возможность сыграть на чемпионате мира», — передаёт слова тренера ТАСС.

Ещё два легионера «Амура» — защитник Ян Коларж и нападающий Томаш Зогорна в первом матче против Швеции вышли на лёд во втором звене. Коларж провёл на площадке 17 минут и 55 секунд, не отметившись ничем и завершив матч с нулевым показателем полезности. Зогорна на площадке провел 16 минут и 42 секунды, нанёс два броска, результативными действиями не отметился, однако завершил матч с положительным показателем полезности «+1».

Коларжу не принесло дивидендов и участие в остальных матчах — легионер не отметился голами или результативными передачами, зато получил две минуты штрафа заключительной встрече турнира со сборной России. Зато Томаш Зогорна заработал ассистентский балл в матче с Финляндией.

По итогам Шведских игр победу в турнире и в целом в Евротуре одержала сборная России. Второе место — за сборной Чехии, бронза у шведов, национальная команда Финляндии стала четвёртой. 

 
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