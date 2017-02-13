Бомж из Комсомольского района обиделся на друга и отомстил ему кражей

В Комсомольском районе полицейские нашли подозреваемого в квартирной краже. Бомж похитил имущество из квартиры своего приятеля, который накануне преступления обидел злоумышленника.

В районный отдел полиции обратился житель села Пивань и рассказал, что из его квартиры кто-то похитил два сотовых телефона, одежда и деньги в сумме 10 тысяч рублей. Общий ущерб потерпевший оценил в 59 тысяч рублей. Стражам правопорядка удалось найти и задержать 32-летнего подозреваемого — приятеля заявителя.

Установлено, что бомж пришёл в гости к потерпевшему, и они начали вместе распивать спиртные напитки. Между мужчинами возникла ссора. Затаив обиду, злоумышленник дождался, когда хозяин уснул, похитил имущество и деньги, после чего скрылся. Украденные мобильные устройства и часть одежды подозреваемый продал, а деньги потратил. Вещи потерпевшего, которые его приятель не успел сбыть, полицейские вернули законному владельцу.

У фигуранта нет постоянного места жительства. Его отправили в изолятор временного содержания. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, правоохранители возбудили по факту кражи уголовное дело.

Похожий случай произошёл в Комсомольске-на-Амуре. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», местный житель познакомился с женщиной и пригласил её к себе домой, а когда вернулся из магазина, то обнаружил, что гостья пропала, а вместе с ней и наличные. Оказалось, это не единственная кража бездомной злоумышленницы — в кафе она похитила кошелёк своей знакомой, пока та была в дамской комнате.