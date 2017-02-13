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Читатели РИА "Восток-Медиа" получат билеты на концерт Лолиты

Читатели РИА "Восток-Медиа" получат билеты на концерт Лолиты
Розыгрыш пригласительных стартовал в официальной группе хабаровской редакции
только что
Культура | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В официальной группе хабаровской редакции РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте» стартовал розыгрыш, победители которого смогут бесплатно попасть на концерт певицы Лолиты. Конкурс пройдёт с 13 по 17 февраля. Условия просты — необходимо быть подписчиком сообщества и сделать репост записи.

Победителя определит специальное приложение. Везунчик получит пригласительный билет на две персоны. Концерт пройдёт 20 февраля в Доме культуры профсоюзов. Организаторы обещают, что темпераментная и откровенная певица побудет со зрителями наедине в своих песнях-исповедях, которые не оставят никого равнодушным.


 

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что певица даст в краевом центре живой концерт — никакой фонограммы и минусовок, только настоящий вокал и инструментальная музыка. В команду Лолиты входят клавишник, барабанщик, гитарист, басист, за качеством исполнения следит отдельный звукорежиссёр.

При этом команда артистки также непритязательна: музыканты живут в обычных одноместных номерах, передвигаются по городу в микроавтобусе. Лолита также не просит автомобилей люкс-класса и ездит вместе со своей группой. исполнительница не была на Дальнем Востоке два года. Поэтому одним Хабаровском тур не ограничится — певица также проведёт двухчасовые концерты в Южно-Сахалинске, Владивостоке и впервые — в Биробиджане.

 
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