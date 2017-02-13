Салют к 23 февраля в Хабаровске станет самым шумным на Дальнем Востоке

Для его проведения задействуют около ста человек и больше 30 единиц техники

Праздничный салют, который прогремит в Хабаровске в честь Дня защитника Отечества, станет самым масштабным на Дальнем Востоке. Для его проведения задействуют около ста военнослужащих, более 30 единиц автомобильной техники и артиллерийского вооружения, израсходуют большое количество салютных зарядов и холостых боеприпасов.

Помимо Хабаровска Восточный военный округ проведёт салюты в ещё четырёх городах Дальнего Востока: Белогорске, Владивостоке, Уссурийске и Южно-Сахалинске. Для этого используют около 2,5 тысячи зарядов. Организовать праздничные залпы помогут более 500 военнослужащих ВВО, которые используют около 200 единиц автомобильной техники и артиллерийского вооружения.

По информации пресс-службы ВВО, залпы произведут из гаубицы Д-30 и салютных установок 2А30 и 2А85. Артиллерийские орудия используются для создания шумового эффекта, а салютные установки — для запуска зарядов с фейерверками.

Последний раз военные салютовали в дальневосточной столице 9 мая прошлого года. Тогда фейерверк на хабаровском стадионе имени Ленина тоже стал самым масштабным на Дальнем Востоке. Для залпов использовали двенадцать 122-миллиметровых гаубиц Д-30 и шесть фейерверочных установок.