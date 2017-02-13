Хабаровчанин изготовил 500 доз наркотика "для себя"

Сегодня понедельник, 13 февраля 2017 года, 13:50
Ростуризм о Приморье: круизные лайнеры, подлодки и километровые пляжи
Ростуризм о Приморье: круизные лайнеры, подлодки и километровые пляжи
Жителей Хабаровска ждёт ещё один снегопад
Жителей Хабаровска ждёт ещё один снегопад
В Приморье продолжают тонуть автомобили
В Приморье продолжают тонуть автомобили
Ветераны спорта посостязались с хабаровскими чиновниками на лыжне
Ветераны спорта посостязались с хабаровскими чиновниками на лыжне
Во Владивостоке подростки сошлись в массовой драке "район на район"
Во Владивостоке подростки сошлись в массовой драке "район на район"
Регионы:


Популярное
сегодня, 12:10
Во Владивостоке подростки сошлись в массовой драке "район на район"
сегодня, 12:05
В открытом бассейне в Хабаровске умерла посетительница
вчера, 19:35
Приезжие угнали во Владивостоке малолитражный автомобиль
вчера, 21:05
Главе Приморья пожаловались на аварийный мост
сегодня, 10:33
Замглавы МВД Приморья проведёт ближайшие 2 месяца под стражей
сегодня, 08:40
Приморье накроют февральские оттепели
вчера, 14:35
Спикер ЗС Приморья соболезнует родным Натальи Изотовой
вчера, 17:41
Приморцев угостили саке из Фукусимы
сегодня, 09:11
"Адмирал" намерен выбить очки из трёхкратного чемпиона России
сегодня, 10:49
Во Владивостоке "встали" Русская и Некрасовская улицы

Обсуждаемое
сегодня, 12:10
9

Во Владивостоке подростки сошлись в массовой драке "район на район"
вчера, 19:35
7

Приезжие угнали во Владивостоке малолитражный автомобиль
сегодня, 10:33
3

Замглавы МВД Приморья проведёт ближайшие 2 месяца под стражей
сегодня, 09:35
2

Хабаровчане продолжают бить тревогу из-за "отравы для собак"
сегодня, 12:05
2

В открытом бассейне в Хабаровске умерла посетительница
сегодня, 09:11
2

"Адмирал" намерен выбить очки из трёхкратного чемпиона России
сегодня, 10:01
1

Спортсменки "Приморочки" спасли важнейший матч "на зубах"
сегодня, 10:15
1

Жителя Камчатки осудили в Приморье за корейские наркотики
сегодня, 11:40
1

Ночью во Владивостоке сгорел жилой дом
полчаса назад
1

Ростуризм о Приморье: круизные лайнеры, подлодки и километровые пляжи
Народный топ новостей

Гость
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Актуально
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля 10.02.2017
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля
"Открытое правительство" займётся совершенствованием санэпиднадзора 10.02.2017
"Открытое правительство" займётся совершенствованием санэпиднадзора
Авиакомпания "Аврора" выпустила свой первый бортовой журнал 09.02.2017
Авиакомпания "Аврора" выпустила свой первый бортовой журнал


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 240



Система Orphus

Хабаровчанин изготовил 500 доз наркотика "для себя"

Хабаровчанин изготовил 500 доз наркотика "для себя"
У полицейских есть данные о том, что парень собирался торговать веществом в клубах и барах
25 минут назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

В дальневосточной столице полицейские задержали 20-летнего парня, который изготовил наркотики и, по неподтверждённым данным, планировал их продавать. Сам злоумышленник отрицает этот факт, утверждая, что планировал употреблять «синтетику» сам.

Установлено, что 20-летний безработный заказывал из других регионов России через Интернет компоненты для изготовления наркотиков. Отдельно эти вещества не запрещены к обороту, не относятся к наркотическим или психотропным, поэтому злоумышленник спокойно оформил доставку прекурсоров в Хабаровск. Подозреваемый рассказал полицейским, что в процессе изготовления «синтетики» образовывался едкий запах, поэтому парень арендовал для нелегального производства квартиры посуточно.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, изъятая крупная партия наркотиков рассчитана на 500 разовых доз. Злоумышленник не подтверждает, что собирался торговать веществом, но у стражей правопорядка есть информация о том, что «синтетика» предназначалась для распространения среди посетителей увеселительных заведений Хабаровска.

Раньше фигурант не попадал в поле зрения правоохранительных органов, поэтому его отпустили под подписку о невыезде. Сотрудники полиции устанавливают лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

Это не первый подобный случай в регионе. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», у жителя краевого центра дома нашли почти килограмм гашишного масла, расфасованный по пакетам и шприцам. Раньше 61-летнего подозреваемого не раз судили за похожие преступления. Также в дальневосточной столице полицейские задержали жителя Амурской области, который привёз в Хабаровск около 750 граммов того же вещества. Оба злоумышленника сказали, что наркотики предназначались для личного употребления.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru