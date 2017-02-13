Хабаровчанин изготовил 500 доз наркотика "для себя"

У полицейских есть данные о том, что парень собирался торговать веществом в клубах и барах

В дальневосточной столице полицейские задержали 20-летнего парня, который изготовил наркотики и, по неподтверждённым данным, планировал их продавать. Сам злоумышленник отрицает этот факт, утверждая, что планировал употреблять «синтетику» сам.

Установлено, что 20-летний безработный заказывал из других регионов России через Интернет компоненты для изготовления наркотиков. Отдельно эти вещества не запрещены к обороту, не относятся к наркотическим или психотропным, поэтому злоумышленник спокойно оформил доставку прекурсоров в Хабаровск. Подозреваемый рассказал полицейским, что в процессе изготовления «синтетики» образовывался едкий запах, поэтому парень арендовал для нелегального производства квартиры посуточно.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, изъятая крупная партия наркотиков рассчитана на 500 разовых доз. Злоумышленник не подтверждает, что собирался торговать веществом, но у стражей правопорядка есть информация о том, что «синтетика» предназначалась для распространения среди посетителей увеселительных заведений Хабаровска.

Раньше фигурант не попадал в поле зрения правоохранительных органов, поэтому его отпустили под подписку о невыезде. Сотрудники полиции устанавливают лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

Это не первый подобный случай в регионе. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», у жителя краевого центра дома нашли почти килограмм гашишного масла, расфасованный по пакетам и шприцам. Раньше 61-летнего подозреваемого не раз судили за похожие преступления. Также в дальневосточной столице полицейские задержали жителя Амурской области, который привёз в Хабаровск около 750 граммов того же вещества. Оба злоумышленника сказали, что наркотики предназначались для личного употребления.