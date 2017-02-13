Жителей Хабаровска ждёт ещё один снегопад

Предстоящая неделя в краевой столице, по прогнозам синоптиков, будет комфортной: существенных осадков не ожидается, ветер будет дуть с юго-западного направления со скоростью 4-9 метров в секунду. Осадки возможны 16 и 17 февраля с приходом западного циклона.

«Если в выходные снег шёл с восточным переносом — осадки выносило из Охотского моря, то сейчас к нам медленно смещается циклон, находящийся на территории Забайкалья. Мы предполагаем, что выпадет до трёх миллиметров осадков. Это меньше, чем было в выходные — тогда выпало до десяти миллиметров», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

До 16 февраля температура воздуха ночью опустится до −21...−16 градусов, а днём воздух прогреется до −7…−2 градусов. Во время циклона потеплеет до −15…−10 градусов в тёмное время суток и до −13…−8 днём. После прохождения снега погода начнёт возвращаться к своей норме.

«Мы ожидаем, что ночью температура воздуха будет в пределах −25…−20 градусов и −15…−10 — днём. Усилится ветер, поменяет направление на западное, скорость достигнет 8-15 метров в секунду. Сейчас мы выше нормы почти на девять градусов, но на этой неделе вернёмся к обычным показателям», — отметила Галина Брынцева.

Лютых морозов хабаровчанам ждать не стоит, однако после недавней оттепели прежние температуры покажутся не такими комфортными. Но синоптики настроены оптимистично — по прогнозам, жителей дальневосточной столицы ждёт ранняя весна. Март будет тёплым и малоснежным.