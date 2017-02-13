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Жительницу Хабаровского края убил за оскорбления бывший уголовник

Жительницу Хабаровского края убил за оскорбления бывший уголовник
Женщина не обрадовалась гостю и поплатилась за это
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровском крае правоохранители завершили расследование убийства жительницы села Иннокентьевка. В преступлении обвиняют 39-летнего мужчину, которому не понравилось, что жертва оскорбила его.

По версии следствия, 28 сентября 2016 года обвиняемый пришёл в гости к жительнице села Иннокентьевка Нанайского района. Женщина проживала в частном доме. Она была не рада гостю, не хотела с ним разговаривать и стала его выгонять, а тот противился. Вспыхнула ссора, женщина оскорбила мужчину, а тот ответил ей множеством ударов ножом. От полученных травм 39-летняя потерпевшая скончалась.

Незадолго до убийства злоумышленник освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за разбой. В ходе следствия мужчина дал признательные показания и раскаялся. На время выяснения всех обстоятельств произошедшего фигуранта заключили под стражу. Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, правоохранители направили уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о похожем случае, произошедшем в дальневосточной столице. Местного жителя, у которого уже были судимости за убийство и совершение сексуальных преступлений, пригласили на день рождения. Он поссорился с именинницей, та оскорбила его, и злоумышленник нанёс ей два удара ножом в шею, отчего женщина скончалась. Обвиняемый закопал её тело возле своего частного дома, но когда на его след вышли правоохранители, ему пришлось показать, где спрятан труп.

 
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