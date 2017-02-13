Сегодня понедельник, 13 февраля 2017 года, 12:36
Ветераны спорта посостязались с хабаровскими чиновниками на лыжне
Ветераны спорта посостязались с хабаровскими чиновниками на лыжне
Во Владивостоке подростки сошлись в массовой драке "район на район"
Во Владивостоке подростки сошлись в массовой драке "район на район"
В открытом бассейне в Хабаровске умерла посетительница
В открытом бассейне в Хабаровске умерла посетительница
Приморцы выбрали имя для леопардессы
Приморцы выбрали имя для леопардессы
Хабаровчанин выиграл всероссийский турнир по дзюдо
Хабаровчанин выиграл всероссийский турнир по дзюдо
Регионы:


Популярное
вчера, 19:35
Приезжие угнали во Владивостоке малолитражный автомобиль
вчера, 21:05
Главе Приморья пожаловались на аварийный мост
сегодня, 10:33
Замглавы МВД Приморья проведёт ближайшие 2 месяца под стражей
сегодня, 08:40
Приморье накроют февральские оттепели
вчера, 14:35
Спикер ЗС Приморья соболезнует родным Натальи Изотовой
вчера, 17:41
Приморцев угостили саке из Фукусимы
вчера, 13:45
Казакам Приморья предлагают взять "дальневосточный гектар" коллективно
сегодня, 09:11
"Адмирал" намерен выбить очки из трёхкратного чемпиона России
сегодня, 08:31
Сегодня в аэропорту Владивостока задерживаются несколько рейсов
вчера, 12:55
Дальневосточным леопардам в хабаровском зоосаде построили новый вольер

Обсуждаемое
вчера, 19:35
6

Приезжие угнали во Владивостоке малолитражный автомобиль
сегодня, 10:33
3

Замглавы МВД Приморья проведёт ближайшие 2 месяца под стражей
вчера, 13:45
3

Казакам Приморья предлагают взять "дальневосточный гектар" коллективно
сегодня, 09:35
2

Хабаровчане продолжают бить тревогу из-за "отравы для собак"
сегодня, 09:11
2

"Адмирал" намерен выбить очки из трёхкратного чемпиона России
сегодня, 10:01
1

Спортсменки "Приморочки" спасли важнейший матч "на зубах"
сегодня, 10:15
1

Жителя Камчатки осудили в Приморье за корейские наркотики
полчаса назад
1

Ночью во Владивостоке сгорел жилой дом
полчаса назад
1

В открытом бассейне в Хабаровске умерла посетительница
вчера, 21:05
1

Главе Приморья пожаловались на аварийный мост
Народный топ новостей

Гость
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Актуально
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля 10.02.2017
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля
"Открытое правительство" займётся совершенствованием санэпиднадзора 10.02.2017
"Открытое правительство" займётся совершенствованием санэпиднадзора
Авиакомпания "Аврора" выпустила свой первый бортовой журнал 09.02.2017
Авиакомпания "Аврора" выпустила свой первый бортовой журнал


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 229



Система Orphus

Ветераны спорта посостязались с хабаровскими чиновниками на лыжне

Ветераны спорта посостязались с хабаровскими чиновниками на лыжне
В городе прошла традиционная всероссийская массовая гонка
6 минут назад
Спорт | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Хабаровский край 12 февраля присоединился к традиционной всероссийской массовой гонке «Лыжня России». Её участниками стали больше десяти тысяч человек — профессионалы и любители. Больше всего поклонников этого вида спорта собрали старты в дальневосточной столице и Комсомольске-на-Амуре. В этих муниципальных образованиях на лыжню вышли около пяти тысяч человек. Гонки также состоялись в Амурске, Советской Гавани, Николаевске-на-Амуре, посёлках Солнечный и Ванино, районе имени Лазо.


 
 

«Я считаю, что это скорее акция, чем соревнования. Здесь наравне с профессиональными лыжниками принимают участие любители. На трассе и стар и млад, и каждый получает удовольствие. Чем больше будет таких соревнований, тем крепче будет наша нация», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель председателя правительства края Александр Федосов.


 

 

Старт гонке дали дети. Специально для них организаторы сделали трассу в 200 метров. Самым юным участником «Лыжни России» стала Николь Немова, которой за день до гонки исполнилось три года. Самые опытные участники, 87-летний Николай Роганов и 78-летняя Раиса Быкова, вышли на старт вип-забега.  С другими ветеранами спорта и первыми лицами правительства Хабаровского края они преодолели полтора километра.


 

 

Победителями большой гонки на 10 километров стали профессиональные спортсмены. Среди мужчин лучший результат показал Дмитрий Шохирев. Через две недели он в составе краевой сборной отправится на финал Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкар.


 

 

«Гонку я провёл в формате обычной тренировки. Это хорошая возможность попробовать себя на трассе с другими лыжниками, посмотреть свою функциональную готовность. Так получилось, что уже на первом километре дистанции никого за мной не было, но я всё равно продолжал работать в своём темпе», — признался Дмитрий Шохирев.


 

 

Эта победа на «Лыжне России» стала для спортсмена первой. Также на верхнюю строчку пьедестала почёта впервые взошла Алина Васильева, показавшая лучший результат среди женщин. На этой неделе победительница «Лыжни России» в составе сборной Дальневосточной государственной академии физической культуры выступит на Универсиаде вузов края.


 

 

«В том году я пришла к финишу второй, но на первом же спуске попала в завал. В этом году мне повезло — столкновения обошли стороной и очень хорошо работали лыжи. Любители — это очень специфические люди. На последнем спуске я попала на молодёжь, которую пришлось объезжать. В финишном створе уже устроила спурт с мужчинами и победила», — отметила Алина Васильева.


 

 

В этом году «Лыжня России» прошла уже в 35 раз. Соревнования провели в 74 регионах, участниками гонки стали около 1,5 миллиона человек.


 

 

Больше фотографий с гонки смотрите в группе редакции РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте».

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru