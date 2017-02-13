Ветераны спорта посостязались с хабаровскими чиновниками на лыжне

Хабаровский край 12 февраля присоединился к традиционной всероссийской массовой гонке «Лыжня России». Её участниками стали больше десяти тысяч человек — профессионалы и любители. Больше всего поклонников этого вида спорта собрали старты в дальневосточной столице и Комсомольске-на-Амуре. В этих муниципальных образованиях на лыжню вышли около пяти тысяч человек. Гонки также состоялись в Амурске, Советской Гавани, Николаевске-на-Амуре, посёлках Солнечный и Ванино, районе имени Лазо.





«Я считаю, что это скорее акция, чем соревнования. Здесь наравне с профессиональными лыжниками принимают участие любители. На трассе и стар и млад, и каждый получает удовольствие. Чем больше будет таких соревнований, тем крепче будет наша нация», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель председателя правительства края Александр Федосов.









Старт гонке дали дети. Специально для них организаторы сделали трассу в 200 метров. Самым юным участником «Лыжни России» стала Николь Немова, которой за день до гонки исполнилось три года. Самые опытные участники, 87-летний Николай Роганов и 78-летняя Раиса Быкова, вышли на старт вип-забега. С другими ветеранами спорта и первыми лицами правительства Хабаровского края они преодолели полтора километра.









Победителями большой гонки на 10 километров стали профессиональные спортсмены. Среди мужчин лучший результат показал Дмитрий Шохирев. Через две недели он в составе краевой сборной отправится на финал Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкар.









«Гонку я провёл в формате обычной тренировки. Это хорошая возможность попробовать себя на трассе с другими лыжниками, посмотреть свою функциональную готовность. Так получилось, что уже на первом километре дистанции никого за мной не было, но я всё равно продолжал работать в своём темпе», — признался Дмитрий Шохирев.









Эта победа на «Лыжне России» стала для спортсмена первой. Также на верхнюю строчку пьедестала почёта впервые взошла Алина Васильева, показавшая лучший результат среди женщин. На этой неделе победительница «Лыжни России» в составе сборной Дальневосточной государственной академии физической культуры выступит на Универсиаде вузов края.









«В том году я пришла к финишу второй, но на первом же спуске попала в завал. В этом году мне повезло — столкновения обошли стороной и очень хорошо работали лыжи. Любители — это очень специфические люди. На последнем спуске я попала на молодёжь, которую пришлось объезжать. В финишном створе уже устроила спурт с мужчинами и победила», — отметила Алина Васильева.









В этом году «Лыжня России» прошла уже в 35 раз. Соревнования провели в 74 регионах, участниками гонки стали около 1,5 миллиона человек.









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