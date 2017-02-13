В открытом бассейне в Хабаровске умерла посетительница

В краевой столице в популярном у хабаровчан открытом бассейне умерла женщина. Посетительнице стало плохо во время плавания. Медицинские работники, дежурившие в заведении, отвели её в кабинет и вызвали скорую помощь, однако «неотложки» горожанка не дождалась и скончалась.

«Инструкторы заметили, что женщине плохо, что она странно плывёт, вызвали медицинских работников, предложили помощь, но от неё посетительница сначала отказалась. Несмотря на это, её вытащили из воды и отнесли в медкабинет. Скорая помощь выполняла реанимационные мероприятия, но, к сожалению, человек умер», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» управляющий открытым плавательным бассейном Евгений Эскин.

Происшествие случилось вечером 11 февраля, перед закрытием заведения. По предварительным данным, женщина могла умереть от острой сердечной недостаточности или из-за скачка давления. Точные результаты экспертизы станут известны 14 февраля. На работу бассейна трагедия не повлияла, он принимает посетителей в обычном режиме.