Хабаровчанку обокрал её приятель, пока та спала

В Хабаровске правоохранители нашли местного жителя, которого подозревают в краже у своей знакомой. Потерпевшая пригласила к себе в гости друзей, один из которых оказался нечист на руку — он похитил её имущество во сне.

В дежурную часть обратилась жительница Индустриального района дальневосточной столицы. Хабаровчанка сообщила, что к ней в гости пришла компания друзей. После продолжительного распития алкоголя хозяйка квартиры уснула, а наутро увидела, что из комнаты пропали её телефон и два портативных компьютера. Потерпевшая написала заявление о похищении цифровой электроники. Ущерб она оценила в 50 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в преступлении задержали 40-летнего гостя потерпевшей. В прошлом году злоумышленника уже привлекали к уголовной ответственности за кражу. На допросе задержанный признался в содеянном и рассказал, что продал цифровую технику незнакомому мужчине, а деньги потратил. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, фигуранта водворили в изолятор временного содержания.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о похожих случаях. Так, комсомольчанку обокрал её бывший одноклассник. Он гостил у потерпевшей, а когда та уснула, поживился в её квартире цифровой техникой и ушёл. Теперь мужчина стал фигурантом уголовного дела. А бомж из того же города увязался за своей жертвой в гостиницу. Женщина поняла, что её обокрали, только когда проснулась.