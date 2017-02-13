Только 8 % хабаровчан не задерживаются в офисе после работы

Большинство жителей Хабаровска задерживается после окончания рабочего дня не реже одного раза в неделю. Об этом сообщили 78 % опрошенных горожан. Ещё 16 % трудятся сверхурочно каждый день, 43% — несколько раз в неделю, 19% — не больше одного раза в неделю. Никогда не задерживаются лишь 8% респондентов.

Опрос, проведённый службой исследований HeadHunter, показал, что чем выше у сотрудника позиция в компании, тем больше вероятность, что ему придётся работать сверхурочно. Начинающие специалисты практически всегда указывали, что они уходят домой вовремя.

Каждый день задерживаются на работе, чаще всего, работники банковской сферы (26 %) и госсектора (24 %). Несколько раз в неделю приходится оставаться 53 % сотрудникам сферы спорта и фитнеса, а также 52 % — сферы туризма. Такой проблемы нет у 11 % работников сферы управления персоналом. Если задержки случаются, то у 58 % они составляют один-два часа, а 11 % остаются на три часа и больше — это, в основном, представители рабочих профессий и добывающей сферы (23 % и 19 % соответственно).

Самые распространённые причины сверхурочной работы — срочное задание или требование начальства. Оба вариант выбрали 46 % респондентов. Ещё 16 % опрошенных заявили, что им лучше работается в пустом офисе. Среди причин также можно отметить работу «до последнего клиента» и просто «любимое дело».