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Хабаровчанин выиграл всероссийский турнир по дзюдо

Хабаровчанин выиграл всероссийский турнир по дзюдо
Артур Азатян завоевал золото соревнований памяти Василия Ощепкова
только что
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровске прошёл всероссийский турнир по дзюдо, посвящённый памяти одного из основоположников этого вида спорта в стране — Василия Ощепкова. Представители дальневосточной столицы завоевали пять медалей разного достоинства. Этот показатель стал лучшим за всю историю выступлений региональной сборной на этих соревнованиях.  

 

 

Участие в состязаниях приняли 105 дзюдоистов из 28 субъектов России. Нынешний турнир стал рекордным по количеству спортсменов. По мнению организаторов соревнований, это происходит из-за того, что победители получают звания «Мастер спорта», эксклюзивные награды и солидные премиальные: 100 тысяч рублей за первое место, 50 тысяч за второе и 25 тысяч — за третье. Медали по специальному заказу изготовила ювелирная компания. Награды сделаны из серебра, для триумфаторов  металл покрыли глубокой позолотой.


 

 

«Из 105 участников, 20 — именитые спортсмены, чемпионы мира, Европы, России. Хабаровский край представили около 40 человек. Мы хотели, чтобы хотя бы один занял первое место. Вообще на золото турнира претендовали шесть человек с Дальнего Востока. Состав очень сильный, многие встречались между собой на чемпионате России в Хабаровске. Это не 105 пассажиров, а 105 хороших бойцов», — рассказал корреспонденту агентства президент Дальневосточной федерации дзюдо Геннадий Мальцев.

 

 

 

Ожидания руководителей федерации оправдались: хабаровчанин Артур Азатян завоевал золото в весовой категории до 66 килограммов. В финале он оказался сильнее другого представителя Хабаровского края Сергея Боровикова. Бронзу в этом весе поделили Дмитрий Туко из Краснодарского края и Тимур Темиров из Санкт-Петербурга.


 

 

В копилке хабаровской сборной — серебро Вусала Шакюрова в весовой категории до 81 килограмма, а также бронза Антона Абмаева — до 73 килограммов, и третье место Романа Редина — до 90 килограммов. Среди других дальневосточников награды в своём весе завоевали Руслан Ким, Мурад Буклов, Игорь Кардаш из Сахалинской области, Андрей Шевцов и Александр Ефремов из Приморья.  


 

 

Среди сильнейших участников был и Сергей Самойлович, представляющий Калининградскую область. Спортсмен входил в сборную России и претендовал на участие в Олимпийских играх. Призёр чемпионатов Европы выступал в турнире Ощепкова второй раз и вновь завоевал золото в весовой категории до 100 килограммов.

 

«Далековато лететь, но здесь очень гостеприимные люди, всё организовано на высшем уровне. На первом турнире одержал победу, золото у меня уже было, но очень хотелось повторить результат. Дзюдо — борьба непредсказуемая. К тому же, собрались очень сильные ребята, лёгкой прогулкой эти соревнования не вышли», — отметил Сергей Самойлович.

 

Именитый спортсмен задержится в дальневосточной столице, чтобы провести мастер-класс для хабаровских дзюдоистов. Он рассказал, что покажет общие правила подготовки к поединку и отработку боя. Секретов Сергей Самойлович раскрыть не обещал, поскольку залогом успеха считает усиленные тренировки.


 

 

В будущем организаторы турнира Василия Ощепкова планируют придать соревнованиям статус отборочных на чемпионат России среди субъектов Дальнего Востока и Сибири.


 

 

Больше фотографий с турнира смотрите в группе редакции РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте».

 
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