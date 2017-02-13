Лыжи, гонки, ГТО: в Хабаровске отметили День зимних видов спорта

В краевой столице отметили третью годовщину начала Олимпийских игр в Сочи. День зимних видов спорта в Хабаровске праздновали два дня. За это время на площадках города прошли соревнования по лыжным гонкам и хоккею с мячом, а также показательные выступления по фигурному катанию, шорт-треку и хоккею с шайбой.









«Я думаю, что большие победы начинаются с таких мероприятий. Дети знают олимпийских чемпионов не только понаслышке, но и видят их вживую, например, на сборах в Сочи или в Олимпийских лагерях. Ребятам есть к чему стремиться, есть, что доказывать», — отметил директор краевой СДЮШОР Константин Толстолужский.





Юные хабаровчане пытаются показать результаты и в шорт-треке. Так, в этом году трое представителей дальневосточной столицы участвовали во всероссийских соревнованиях, в ходе которых Марк Поляков отобрался на турнир «Сочинский Олимп». Также в финал Спартакиады прошёл Семен Син. Однако, чтобы показывать высокие результаты, хабаровчанами не хватает льда, новичкам приходится тренироваться со спортсменами более высокого уровня.









«В других городах катаются шесть раз в неделю, а у нас по два-три раза в неделю по 45 минут. Но ребятам нравится, это интересный вид спорта. Нужна тактика, пока не хватает соревновательного опыта, нужно больше выезжать в другие города», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» тренер по шорт-треку Виталий Гусаков.









В рамках празднования Дня зимних видов спорта также прошли состязания между хоккеистами 2006 года рождения и их родителями. В форме эстафеты детям и взрослым нужно было выполнить несколько упражнений. Юные спортсмены справились со всеми заданиями быстрее, а вот папам пришлось намного сложнее. Особенно тяжело далось им катание спиной вперёд. После соревнований маленькие хоккеисты рассказали, что обыграть пап было несложно, потому что они давно занимаются хоккеем и отрабатывают эти элементы на тренировках. Отцы, в свою очередь, признались, что прийти в выходной на площадку и сделать несколько движений на коньках для них уже стало большим подвигом.













Также в рамках Дня зимних видов спорта в посёлке Хор состоялся турнир по мини-хоккею с мячом «Кубок Надежд», а в краевой столице устроили лыжные гонки и весёлые старты по горнолыжному спорту, турниры по зимнему мини-футболу. Помимо этого, любой желающий мог выполнить нормативы ГТО.









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