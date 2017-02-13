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Хабаровчане продолжают бить тревогу из-за "отравы для собак"

Хабаровчане продолжают бить тревогу из-за "отравы для собак"
Результаты экспертизы вещества пока неизвестны
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", группа "ВКонтакте" "Типичный Хабаровск"

Жители краевого центра продолжают находить неизвестное розовое вещество на улицах города. Хабаровчане по-прежнему считают, что это яд для собак. Новую порцию «отравы» нашли недалеко от торгового центра «НК Сити». Об этом горожане сообщили в социальных сетях.

«В районе НК сити рассыпали отраву, во дворах, на дорогах где ездят машины и посыпано песком, видать для того чтоб не заметно было, можно эту гадость принести на обуви домой, будьте аккуратней, ходите по белому снегу где видно. Второе фото тротуар возле нк сити. Ещё одно пятно не успела сфотать проехала машина и перемешала отраву с грязью», — написала горожанка Юлия Привезенцева в группе «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).


 

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», образцы вещества направили на экспертизу на прошлой неделе, однако результаты пока неизвестны. По словам заместителя председателя организации «Зоозащита-ДВ» Натальи Коваленко, узнать о том, что это за жидкость, горожане смогут примерно через семь дней.

«В городе есть случаи отравления собак, и некоторые хозяева полагают, что их животные погибли именно из-за контакта с этим веществом. Но, когда мы спрашивали хозяев, уверены ли они, что собаки его ели, люди отвечали, что до конца не уверены», — объяснила Наталья Коваленко.

В любом случае, подчеркнула она, питомец не может отравиться при вдыхании паров жидкости, которая пугает горожан. По мнению экспертов, для этого необходим очень сильный яд, который был бы опасен и для человека.

 
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