Михаил Юрьев: с "Динамо-Казань" мы быстро реализовали свои моменты

Главный тренер хабаровского хоккейного клуба «СКА-Нефтяник» Михаил Юрьев после матча в Казани рассказал, что его подопечным удалось взять верх над казанским «Динамо» за счёт созданного в первом матче задела. Также наставник отметил, что ему очень понравилась организация игры противника.

«Я думаю, что всё-таки на результате матча сказалось то, что мы достаточно быстро реализовали моменты, которые у нас были. Потом в большей степени играли по счёту. Во втором тайме появился очень напряжённый момент, когда счёт стал минимальный — игра могла повернуться в любую сторону. Хорошо, что удачно забили седьмой мяч и довели встречу до победы», — рассказал Михаил Юрьев.

Наставник «армейцев» отметил, что сейчас его команде непросто — многие вернулись с чемпионата мира, где оставили много сил. Также в «СКА-Нефтянике» есть травмированные игроки, из-за чего главный тренер не мог проводить частые замены в матче. К тому же после игры в Казани из строя выбыл Кристоффер Фагестрём, у которого подозрение на сотрясение мозга.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что хабаровский «СКА-Нефтяник» одержал ещё одну победу в очередной выездной серии чемпионата России. «Армейцы» взяли верх над командой казанским «Динамо» — 8:5.