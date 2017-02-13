Жильцы дома в центре Хабаровска встретили понедельник без горячей воды

Утро понедельника началось для обитателей жилого дома по улице Льва Толстого, 23а с холодного душа. Там из-за порыва стояка отключили горячую воду. Эту информацию передаёт Единая городская диспетчерская служба. По данным ведомства, холодную воду в городе нигде не перекрывали, а горячую жильцам дома на Льва Толстого вернут уже во второй половине дня.

Сегодня утром в зданиях Хабаровска не работают 82 лифта. Накануне, 12 февраля, на дороги краевого центра для уборки последствий снега вышли 50 единиц техники предприятий благоустройства. Ещё 27 машин работали в ночную смену. За минувшие сутки с улиц убрали и вывезли 844 кубометра снега, а на дороги высыпали 114,5 тонны песчано-соляной смеси и реагента.

По данным ЕГДС, за сутки в Хабаровске произошло 41 дорожно-транспортное происшествие. Зафиксировали восемь возгораний. На пульт скорой помощи поступило 855 вызовов от горожан.

Сегодня утром, 13 февраля, на маршруты вышло 640 единиц общественного транспорта: 40 трамваев, 21 троллейбус и 579 автобусов.